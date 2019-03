Grup Montaner entre las 1000 compañías que más crecen en Europa según el Financial Times Comunicae

lunes, 11 de marzo de 2019, 08:00 h (CET) El holding líder en servicios es la primera empresa nacional del sector de Recursos Humanos dentro del ranking de empresas con mayor crecimiento durante el periodo de 2014-2017 según el estudio realizado por Financial Times "Europe’s Fastest Growing Companies 2018" Grup Montaner, holding de empresas expertas en servicios de recursos humanos forma desde hoy parte del prestigioso ranking FT1000, elaborado por Financial Times y Statista, como una de las 1000 empresas que más han crecido en Europ aentre 2014 y 2017.En concreto, el grupo ha crecido un 172%, una cifra récord en el sector de los Recursos Humanos, de hecho, es la primera empresa nacional de este sector en el citado ranking.

El estudio se basa en la evolución de los ingresos de las empresas a nivel europeo. En este último informe se cuenta con 97 empresas españolas. “Formar parte de este ranking supone un reconocimiento internacional al buen trabajo que estamos haciendo todo el equipo día a día. Nuestro proyecto sería imposible sin las 3.500 personas que trabajan con Grup Montaner de forma directa e indirecta a lo largo del año. Estamos muy orgulloso de todos ellos, desde aquellos que nos ayudan desarrollando trabajos de mozo de almacén, a los ingenieros de nuestro equipo de Sistemas, por citar dos ejemplos”, explica Joan Montaner, director general del grupo. Y añade: “Tenemos un plan de crecimiento sólido y sostenido que vemos reflejado en los resultados de estos últimos años. Nuestro objetivo es y seguirá siendo el de ofrecer oportunidades de éxito para personas y empresas, y nuestra evolución no deja de ser una señal de que nuestros clientes están satisfechos y que vamos por buen camino”.

La compañía catalana pasó de facturar 21.6 millones de euros en 2014 a los 58.7 millones en 2017, lo que significa un aumento del crecimiento económico del 172% en 4 años.

Grup Montaner es un holding familiar de servicios que reúne tres líneas de negocio centradas en ofrecer oportunidades de éxito a personas y empresas. Por un lado, cuenta con Montaner & A, la marca emblema del grupo, fundado en 1973. Se centra en prestar servicios de consultoría en gestión del cambio a las organizaciones, HR Business Partner, headhunting y Selección de talento. Por otro, a través de Quality, con más de 30 oficinas, se especializa en el reclutamiento y la selección de personal de trabajo temporal. Y, finalmente, mediante su marca TQ Servicios, el holding diseña y presta servicios de outsourcing con especial penetración en el sector cárnico, logístico e industrial. El grupo cuenta con 36 oficinas en España, Andorra y Francia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.