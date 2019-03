Ciegos seguidores de los dictadores “El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”. Albert Einstein (1879-1955) Carlos Javier Jarquín

domingo, 10 de marzo de 2019, 09:45 h (CET) El pueblo cubano por 6 décadas continuas, ha vivido en pleno atropello, por la exigente dictadura que diseñó Fidel Castro. El gobierno que asfixia los derechos del pueblo, es el vivo demonio convertido en cuerpo humano, sinceramente me da pesar, pensar en los ciudadanos lelos y cegatos que son fieles seguidores de los dictadores, una vez que a éstos se les termine su respiración, ellos como cómplices de las maldades que han hecho sus jefes, también recibirán repulsivo del pueblo. Inútiles son los que se dejan fácilmente obnubilar de los tiranos.

Después de varios meses de la crisis fatal que ha vivido Nicaragua, un imprudente seguidor de Daniel Ortega me dijo: “Estas personas que andan en protestas le tienen odio al comandante y lo quieren mirar destruido y no lo conseguirán fácilmente, no valoran el gran desarrollo y progreso que ha tenido Nicaragua desde 2007. Y todos los medios de comunicación independientes se las ingenian para transmitir mentiras”. (…). Y así como este simpatizante demente, hay muchos en Nicaragua y en todos aquellos países, donde respiran fiel autoritarismo.

Hace unos pocos días hablaba con una amiga de Cuba, y me decía: “Fidel Castro fue un hombre de los mejores presidentes que han existido en la historia política de todo el mundo”, (…) -Le recomendé que visitara un psicólogo- es sorprendente que estos parásitos planetarios y arbitrarios fácilmente envenenen el corazón de muchas personas. El año pasado le comentaba a una escritora venezolana: -Nicolás Maduro es el infortunio del pueblo venezolano- y ella respondió: “Lo que sucede con él, es que todo el mundo le tiene envidia, muchos son desagradecidos, no valoran el esfuerzo que hace el Gobierno por darnos lo mejor, él y Hugo Chávez son ejemplares mandatarios de Venezuela y el mundo”, (…). Sin nada de egoísmo, naturalmente, le respondí; -Debes visitar emergentemente al oftalmólogo más cercano y después al otorrinolaringólogo-.

La gracia de Venezuela hoy vive en total desgracia y todo por la dictadura de estos dos psicópatas… Estoy totalmente seguro que el pueblo de Venezuela y Nicaragua en el transcurso del 2019, podrán ver y vivir en plenitud el cielo de la libertad. Si en todos los países donde existe dinastía el pueblo se uniera lealmente, velozmente se desnutre el poder de cualquier opresor.

Es obligación de todos evitar que un gobierno insensato nos robe nuestros derechos; el corrupto, delincuente y asesino, en la cárcel tiene que pagar su delito, al igual que sus cómplices, la ciudadanía aliada es una patria elogiada, es un país próspero en libertad; paz, educación, trabajo, economía, salud, deporte y cultura. Inspira repugnancia perenne aquel que aplica alevosía al inocente ciudadano. Los intrépidos que luchan por real democracia, son hijos fidedignos de la patria y hermanos nobles del pueblo.

