Mujer, gracias por darle gracia a mi vida Mujer, es sinónimo de vida Carlos Javier Jarquín

sábado, 9 de marzo de 2019, 10:10 h (CET) Lilia Molina Fernández (nació el miércoles 9 de marzo de 1960 en el precioso Estado de Chihuahua, noroeste de México). Lilia, es escritora, poeta, empresaria, emprendedora, romántica e ilustre amiga, sus exuberantes y coloridos éxitos fielmente son plausibles. El día que ella nació el universo, el cielo y las brillantes estrellas se inspiraron enormemente de su radiante mirada, Molina, dice: “Vine a la tierra a inspirar, soñar, amar, vivir y escribir, soy una eterna apasionada que vivo disfrutando cada segundo de mi respiración en este paseo terrenal”. Lilia es Madre de tres hijos, asegura firmemente: “He preparado a mis hijos para que sean dignamente triunfadores, emprendedores, amorosos y propositivos en todos los ámbitos de la vida”…

Ayer, hoy y por siempre, tú mujer serás excelsa fuente de inspiración para el hombre, sin ti, mujer mi vida fuera absolutamente insípida, naturalmente eres el dorado significado de mi presencia en este viaje terrenal: Doctora, maestra, madre, arquitecta, empresaria, campesina y artistas, reciban un cordial saludo, cariño y sincera admiración desde lo más profundo de mi corazón.

Mujer, es sinónimo de vida, mujer, sinónimo de inspiración, mujer sinónimo de universo, mujer sinónimo de paraíso, eres refulgente felicidad, eres respiración de la encantadora belleza que respira el universo. Mujer idealmente eres lo divino, tu aromática esencia es máxima elegancia de la índole, mujer eres delicia perfecta y exquisita para el hombre, mujer a ti te debo mi vida, gracias por endulzar mi respiración, gracias por ser el maravilloso aire que respira mi alma, gracias por ser el cielo colorido de mi cielo, gracias por ser dulce ternura de mi corazón, mujer gracias por darle gracia a mi vida. Hombre y mujer le dan infinito vuelo y sabor a la Vida, ambos son el complemento perfecto para que la humanidad pueda extenderse sin límites, el sexo femenino y masculino unidos disfrutan del encantador mundo terrenal, si ellos no se unieran el ser humano jamás evolucionaría. Ellas son todo para el hombre, por ellas y para ellas nuestra vida despierta grato resplandor. La mujer para el hombre es aire de igual manera el hombre para la mujer, lo que sucede es que existen dos clases de aire; aire contaminado y aire puro muchos hombre son perversa contaminación en la vida de muchas mujeres […].

¿Qué es la mujer para el hombre?, es la suprema grandeza de su existencia, es un ángel encantador, siempre nos están cuidando, en cualquier etapa de nuestra vida están presente, cuando el hombre nace, ellas son madre y maestra, adolescencia y juventud son novia y esposa, en la tercera edad dice presente hija o nieta. La mujer para el hombre es su preciado jardín, han llegado a nuestra vida para darles colores y diversa fragancia a cada palpitar que nace en nuestro corazón.

Mujer en la vida del hombre eres como una resplandeciente estrella con tu extraordinario esplendor nos contagia de estupendo entusiasmo, son nuestro fascinante cielo de mágico color e infinita sublimidad, diariamente se convierten en el aire que nuestro corazón necesita para que la virtud de su respiración no pause. Mujer tu sutil mirada es singular maravilla del cosmos, tu elegante sonrisa es única y fiel hermosura sobre la faz de la Tierra. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Manifestación reivindicativa femenina o asonada feminista de izquierdas comunistas? “Nada en exceso” precepto Délfico 8M, una revolución desde la historia “El mundo de hoy es una suma donde los daños colaterales de la misma sociedad producen el réquiem para la lucha póstuma y legitima de la igualdad” A la mujer Los hombres reconocemos y aplaudimos su espíritu de lucha y de aprovechamiento de todas las oportunidades que la vida les proporciona “Su” Bandera Altsasu, final de trayecto en Estrasburgo El caso será un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo