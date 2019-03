Paraguay marca presencia en la mayor feria de alimentos de EEUU EEUU genera U$S 25 millones anuales de ingreso al Paraguay con la compra de chía Peter Tase

sábado, 9 de marzo de 2019, 10:06 h (CET) Paraguay está presente en la “Natural Products Expo West”, feria especializada en productos orgánicos y saludables, que se realiza del 6 al 9 de marzo, en Anaheim, California, EEUU. Llevar la bandera paraguaya en esta feria de alimentos, no solo representa comercializar al exigente mercado norteamericano, que además sirve de hub para llegar a otros destinos como Canadá, China, Golfo Pérsico, Australia o Nueva Zelanda.

Shoichi Takahashi, Presidente de la empresa Hypergrain, que representa al país en esta edición de la feria, indicó que “nuestros productos están posicionados, hemos exportado unas 500 toneladas de chía orgánica y 120 toneladas de chia convencional, igualmente maní orgánico. Ahora estamos empezando el embarque de maní hasta fin de año”.

Rico en Omega 3, la chía, sedujo a las góndolas de los supermercados norteamericanos.

El empresario paraguayo, comentó que el objetivo para esta feria es “visitar los clientes, ir viendo cómo cumplir sus demandas, y lograr ser proveedores número 1 de los productos que ofrecemos; además ver nuevos clientes, armar una cartera y en base a eso proyectar una producción 2019 con nuevos clientes".

Hypergrain, es una empresa que produce y exporta productos con altos valores nutricionales como la chía orgánica, convencional, el maní orgánico, principalmente para el mercado norteamericano y también para el mercado regional, como el brasileño y argentino. “Nuestro país es el segundo mayor exportador de chía a Estados Unidos, luego de México", comentó Takahashi.

Por otro lado, adelantó que “vamos a expandir más nuestros mercados de chía y maní, además del sésamo pues tenemos que incentivar a los productores, porque se trabaja con pequeños productores, a diferencia del chía y del maní. Actualmente el sésamo, tiene una alta demanda en Méjico, USA y Europa y hoy solo cubrimos el Japón”.

Destacó que la mencionada feria que se realiza en California, ya tiene su posicionamiento a nivel mundial y está entre las más importantes como la de Sial en Paris y la de Anuga, en Alemania que este año tendrá a Paraguay como país anfitrión mediante gestiones del Ministerio de Industria y Comercio. Control grano por grano, ojo por ojo:

La empresa Hypergrain aconcidiona su planta industrial para convertise en una planta modelo con tecnología de punta y sofisticados equipos de selección por óptica, es decir, todos los granos son revisados para llegar al estándar de máxima certificación. Para el efecto, la planta industrial de Takahashi invierte unos U$S 5 millones, además de enviar a sus técnicos al exterior considerando que en Paraguay aún no se cuenta con experiencia en estos equipos.

“Llevamos la bandera paraguaya a esta feria, pero también tenemos que mostrar al mundo que somos transparentes. Contamos con altos procesos de control y respondemos a los controles de los clientes, de manera que esta es la nueva marca país que posicionamos en el mundo”, dijo Takahashi.

Takahashi recordó que la reputación de una empresa afecta a todo el país. En ese sentido recordó la experiencia de otras exportadoras del maní que no contaron con el tratamiento de inocuidad lo que generó una caída en los mercados de Canadá, México y Reino Unido, de manera que en este momento se encuentran trabajando para reconquistar esos mercados. Cifras:

La chia genera un ingreso de 35 millones de US al Paraguay, 25 millones solo EEUU

Paraguay es el mayor exportador de chía a EEUU.

El maní genera al país 15 millones de US por año.

El sésamo ingresa 30 millones de US

