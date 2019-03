Cooltech: un innovador tratamiento contra la grasa localizada, según Tus Clínicas Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:36 h (CET) Mediante la aplicación de frío es posible reducir el cúmulo de grasa de ciertas zonas El portal especializado en salud Tus Clínicas informa del auge de un nuevo tratamiento, Cooltech. Este método, usado en la Clínica de Cirugía Estética en Sevilla Clínica Ixora, entre otras muchas, permite transformar el cuerpo mediante la aplicación de frío, entre -8º y -15º. Los profesionales reducen en gran medida las células grasas mediante una extracción del calor. El Cooltech se basa en la aplicación de frío en determinadas zonas. El objetivo es congelar las células y así lograr extraerlas. Se provoca por tanto una 'muerte programada' de las mismas.

A través de este método se consigue la remodelación del cuerpo mediante 6 aplicadores diferentes. De esta forma es posible llegar a todas las zonas, dando fin a los cúmulos de grasa. Entre sus beneficios más destacados está el hecho de que no aplica cirugía. Por tanto, el dolor que produce es ínfimo, llegando a considerarse más una molestia ya que tiene una duración relativamente corta en comparación con otros tratamientos (70 minutos). Se recomienda unas 3 sesiones para poder asegurar que los beneficios serán reales.

"Cada vez son más las pacientes que acuden a nuestras instalaciones en busca de este tipo de métodos ya que no requiere tiempo de recuperación", afirma la directora de la Clínica de Cirugía Estética en Sevilla. Sus resultados son visibles en un periodo de 15 días, teniendo una duración de hasta dos meses. Durante este periodo el cuerpo se está acostumbrando al cambio producido de manera natural.

En la mayoría de clínicas donde se lleva a cabo este tipo de método, se establece un protocolo concreto antes de su aplicación. Actualmente acuden a él no solo por motivos estéticos, sino también de salud.

