Viviendas de Casaktua a un precio máximo de 250 €/mes dirigidas a mujeres que quieran comprar en solitario

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:24 h (CET) Según los cálculos de Casaktua.com, el porcentaje de ingresos de las propietarias destinado al pago de una hipoteca es mayor que el de los hombres: 34%, frente al 28% de ellos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el portal inmobiliario lanza una campaña de 1.200 inmuebles cuya cuota hipotecaria no supera el 20% de los ingresos medios mensuales de las futuras propietarias Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres cobran una media de 20.131 euros brutos anuales (1.400 euros netos al mes en 12 pagas), cerca de 6.000 euros menos que los hombres, con una media de 25.924 euros anuales (unos 1.700 euros netos mensuales). Una de las consecuencias de esta diferencia salarial es la mayor dificultad a la hora de acceder en solitario al mercado de la vivienda y hacer frente a la compra de un nuevo inmueble.

Tal y como muestran los cálculos realizados por Casaktua.com a partir del salario medio de ambos sexos y el valor medio de las hipotecas concedidas en 2018, 123.727 euros (INE), el porcentaje de ingresos de las propietarias destinado al pago de un crédito hipotecario es mayor que el de los hombres: 34% frente al 28% de ellos. Esta circunstancia explica que sean mucho más previsoras y les cueste más encontrar la vivienda adecuada. Según el último estudio del portal inmobiliario, los principales frenos de las españolas para comprar casa son: conseguir inmuebles que se adapten a sus necesidades (43%), el precio (37%) y el sobrecoste de los impuestos y otros gastos, como notaría, gestoría, etc. (22%).

Frente a estos datos, y con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Casaktua.com ha lanzado una campaña de 1.200 viviendas con una hipoteca máxima de 250 euros al mes. El objetivo es fomentar que las mujeres puedan acceder a un inmueble en solitario. Con esta promoción, las futuras propietarias no deberían destinar al mes más del 20% de sus ingresos a la hipoteca. Muy por debajo del 30% máximo recomendado por los expertos, así como de la media nacional.

La promoción del portal inmobiliario incluye viviendas de todo tipo, principalmente pisos y chalés, a un precio desde 40.000 a 80.000 € (55.000€ de precio medio), con una superficie media de 100 m2 y 3 habitaciones de promedio.

Por localización, las comunidades autónomas con mayor cartera de vivienda son Aragón (240), Andalucía (210), Cataluña (160), Comunidad Valenciana (110), Castilla-La Mancha (100), Castilla y León (70), Región de Murcia (60) y La Rioja (60). Por precio medio, las regiones más económicas son Región de Murcia (50.700), Castilla-La Mancha (50.900€) y Castilla y León (51.200€).

