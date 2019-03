Schneider Electric abre en Madrid su servicio cloud de monitorización remota e inteligente en tiempo real

Un nuevo equipo de Servicios de Schneider Electric, ubicado en la capital, da servicio a toda la península ibérica, y se prevé que se amplíe la cobertura a todos los países de habla hispana y portuguesa a partir de 2019. El Service Bureau, que cuenta ya con más de 1.400 clientes a nivel internacional, permite una gestión e interacción totalmente digitales, reduciendo así los costes y mejorando la eficiencia energética y la escalabilidad de las empresas Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que su servicio de monitorización remota 24/7 para centros de datos y salas IT, EcoStruxure Asset Advisor, ya está disponible para la zona ibérica. La compañía recientemente ha creado en Madrid un nuevo equipo que da servicio a España y Portugal, su Service Bureau, que se prevé ampliará su cobertura en 2019 hacia todos los países de habla hispana y portuguesa. El servicio, a nivel global, está monitorizando más de 130.000 dispositivos y tiene más de 1.400 clientes conectados.

El Service Bureau ofrece monitorización inteligente de los dispositivos en centros de datos y salas IT, que se realiza en tiempo real, con una gestión rápida de alarmas que redunda en una mayor eficiencia operativa de la instalación del cliente y una reducción de tiempos de parada dada la inmediatez de la respuesta y el poder solucionar problemas de forma remota sin necesidad de que haya un técnico on-site. Además el cliente, a través de la app de EcoStruxure IT, puede ver los mismos datos que el Service Bureau y mantener a través de una aplicación para smartphone una conversación vía chat en vivo con el equipo.

"En un entorno cada vez más descentralizado, en el que el Edge Computing cobra mayor importancia, la monitorización en remoto está ganando relevancia. Los clientes ya no solo cuentan con una única ubicación IT, sino que éstas son múltiples y están situadas en distintas localizaciones, lo que hace más difícil disponer de personal in situ que controle en tiempo real el estado de cada una de estas instalaciones. El coste medio de una parada de IT es de 5.600 euros al minuto aproximadamente, por lo que cualquier interrupción resulta muy costosa para las empresas. Gracias al Service Bureau podemos dar soluciones rápidas y eficientes, de forma digitalizada y en remoto", asegura Jordi Bernades, vicepresidente de Servicios de Schneider Electric Iberia.

La monitorización 24/7 que realiza el Service Bureau permite pasar de una gestión reactiva a una proactiva, detectar rápidamente cualquier problema y solucionarlo de forma remota con el asesoramiento de un técnico que puede guiar a la persona on-site a resolver ella misma la incidencia, reduciendo costes y tiempos de parada.

Schneider Electric, a través de su servicio de monitorización multifabricante EcoStruxure Asset Advisor, ofrece tanto monitorización preventiva inteligente de centros de datos y elementos críticos de refrigeración y energía, como monitorización predictiva. En este sentido, la compañía proporciona consejos basados en los datos extraídos del rendimiento de sus equipos y datos de benchmarking del rendimiento de los equipos en comparación con otros clientes que también están siendo monitorizados.

Además, el Service Bureau 24/7 está basado en Cloud, lo que proporciona escalabilidad y permite a los clientes sincronizar sus datos con el Cloud de EcoStruxure, visualizando en tiempo real lo mismo que los expertos de Schneider Electric y organizando sus alarmas por dispositivos y geolocalización.

El Service Bureau 24/7 de Schneider Electric aprovecha la solución EcoStruxure Asset Advisor, que proporciona visibilidad e información de valor para las empresas, permitiendo gestionar incidencias de forma proactiva y mejorando la planificación y la eficiencia en todo el centro de datos. Otra pieza clave del servicio es la App EcoStruxure IT que permite monitorizar la instalación y el equipo de trabajo en servicio desde cualquier lugar y en tiempo real; verificar el estado de cada uno de los UPS desde el móvil; enviar notificaciones ante cualquier problema tanto al cliente como al Service Bureau o mantener una conversación mediante el chat. Este servicio es ya la base de los futuros servicios basados en tecnologías de inteligencia artificial como machine learning, servicios que Schneider Electric irá añadiendo progresivamente para pasar de un servicio preventivo a uno predictivo. A día de hoy este tipo de tecnologías ya se están aplicando en la gestión de los problemas para simplificar la gestión y automatización de los mismos.