La comedia '¡Ay, mi madre!' llega a los cines esta primavera Comunicae

viernes, 8 de marzo de 2019, 14:56 h (CET) Esta primavera llegará a los cines '¡Ay, mi madre!', una disparatada comedia dirigida por Frank Ariza, que también firma el guión. Estefanía de los Santos, Secun de la Rosa, Mariola Fuentes, Marta Torné, Terele Pávez y Paz Vega protagonizan la cinta, rodada en Barbate ¿Qué podría ocurrir si una joven soltera, al morir su madre, vuelve al pequeño pueblo de Andalucía del que huyó siendo una adolescente, y se encuentra que para poder acceder a la herencia tiene un mes para casarse y quedarse embarazada? Esta premisa es el punto de partida de la peculiar comedia negra ¡Ay, mi madre!, escrita, dirigida y producida por el polifacético Frank Ariza, hasta ahora conocido por ser responsable de series como Perdóname señor, Yo quisiera, El Continental o Secretos de Estado.

Frank Ariza reunió durante varias semanas a un potente elenco de actores en Barbate (Cádiz) para dar forma a esta historia llena de humor. La protagonista, María (Estefanía de los Santos) una chica de unos 40 años que vivió siempre distanciada de su madre, regresa a su pueblo natal tras enterarse de la muerte de ésta. Allí descubrirá las peculiares intenciones de su excéntrica madre reflejadas en su testamento. Segundo (Secun de la Rosa), primo de María y cojo, aparece para ayudarla. Aunque pronto se dará cuenta de que realmente está enamorado de ella. A su lado está Rosi (Mariola Fuentes), con quien tiene un grupo musical y tocan canciones animadas en los velatorios. Junto al resto de personajes, como Marta Torné, Alfonso Sánchez, María Alfonsa Rosso, Terele Pávez - en su último trabajo antes de fallecer - o de Paz Vega que realiza una desternillante colaboración en su papel de La Pili, descubrirán las intenciones de la difunta para que su hija pueda heredar.

La película, rodada íntegramente en escenarios naturales, cuenta con una banda sonora imponente, además de un equipo técnico de primera: Óscar Montesinos y Willy Abad como directores de fotografía, Santiago Tello como jefe de vestuario, Rodrigo Madrigal a cargo del sonido o Jennifer Cano al frente de maquillaje y peluquería. Una comedia que no dejará indiferente.

“No te tomes la vida muy en serio porque no saldremos vivos de ella”.

Vídeos

¡Ay, mi madre! - Trailer (HD)



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.