2019, el año de los casinos online en España

viernes, 8 de marzo de 2019, 17:06 h (CET) Las cifras muestran un crecimiento impactante en la actividad de los jugadores de casino online españoles. Solamente en el cuarto trimestre de 2018 fue la mejor temporada para el juego en línea, pero las cifras siguen subiendo considerablemente en este 2019.



Durante este periodo, más de 2,3 millones de españoles jugaron un total de 4.200 millones de euros trimestrales. Por supuesto, las apuestas deportivas son las favoritas del público pero también lo son los juegos de casino online. El número de jugadores activos en 2018 fue de 1.465.129, un 5,24% más que el año anterior.



De los 699 millones de euros generados en este negocio, 365,1 millones se dirigieron a las apuestas (52,20%); 237,9 millones de euros en Casino (34,03%), 13,4 millones de euros al Bingo (1,92%), 1 millón de euros en concursos (0,15%) y 81,8 millones de euros en Póquer (11,70%).





¿Por qué son tan populares los casinos online en España?

Sólo basta con echar un vistazo a las búsquedas. Más de 28 mil millones de búsquedas mensuales en Google para la palabra “Casinos Online España” y la tendencia sigue en aumento.



La realidad es que muchos casinos online locales lideran la tendencia, pero también otros internacionales en los que los jugadores pueden pasar horas y obtener buenas recompensas, bonos y torneos en varios juegos populares, como lo son las tragaperras online, la ruleta, blackjack y, no debemos olvidar mencionar, la popular ruleta en vivo.



Los españoles se sienten cada vez más confiados en apostar en línea, desde que el en el 2011 el Gobierno reguló el juego en línea, a través de la entidad Ordenación del Juego. En esta entidad podrás encontrar todos los casinos y casas de apuestas que son legales y seguras para los jugadores residentes en España.

Sin embargo, pese a que hay cada vez más información en Internet sobre los casinos online, es difícil encontrar buenos sitios que filtren los mejores casinos online para jugar. Pues hay una gran cantidad de oferta y no todos ellos son tan populares. Sitios nuevos que están pisando fuerte entre la comunidad de jugadores españoles como Casino Professor brindan información detallada sobre cada casino online, los juegos que contienen, los bonos que ofrecen, así como información relevante y guías para jugar online.



Lo que los jugadores más disfrutan de la versión en línea de los casinos, es que gozan de privacidad y anonimato. Al ser una actividad que se desarrolla en completa solitud, tu nombre, las ganancias que obtengas y todo lo que hagas en un casino en línea, es información privada, lo que muchos aficionados disfrutan por encima de ir a un casino tradicional.



Casinos online que se suman en este año

En el 2019 se esperan muchos nuevos operadores de casinos online que abrirán sus sitios web para los españoles.

Diario Siglo XXI conoció de antemano que casinos muy reconocidos internacionalmente como LeoVegas, GiG y Mr. Green están en proceso de aplicar a una licencia. Los tres son compañías residentes en la Isla de Malta, donde se aloja gran parte del negocio de los casinos online, ya que resulta cómodo para los operadores de casino en términos de impuestos.



España ha dejado atrás la crisis del 2010 y el ingreso por cápita ha aumentado considerablemente, especialmente en regiones como Barcelona, Madrid y Sevilla. Muchos de estos sitios impulsados por negocios en Internet, así como por el turismo. Esto hace que, los casinos online, estén interesados en venir a nuestro país, mucho más que hace 10 años cuando España atravesaba todavía una fuerte crisis.



Tres consejos al momento de elegir casinos online Hay varios aspectos a considerar cuando se eligen casinos en línea para jugar. Lo que más le preocupa al jugador promedio es su seguridad y, en este aspecto, hay varios factores que pueden incidir en que un casino sea más seguro que otros.



Licencias: En España la única autoridad que puede otorgar una Licencia es Juego Seguro. Por eso es importante que los jugadores verifiquen que el casino que elijan cuente con el sello de esta institución que generalmente se sitúa en la parte baja de su web.

Métodos de pago confiables: los casinos online confiables cuentan con los métodos de pago tradicionales como tarjetas crédito y débito Visa y Mastercard y la convencional transferencia bancaria. Es común también encontrar billeteras virtuales como Neteller, Skrill, PayPal, PaysafeCard, entre otros. Los casinos online deben verificar tu identidad antes de solicitar un depósito o permitir retiros, por lo que los jugadores deben tener a mano su documento de identidad. Normalmente, una fotografía del mismo basta.

Proveedores de software de juego: en esta industria hay proveedores reputables, que se dan el lujo de seleccionar los casinos a los que quieren proveer sus servicios. Si un casino en línea cuenta con NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming, es un casino reputable. Por supuesto, es un factor que el jugador de casinos online debe considerar en conjunto con los que enunciamos aquí.

Quiénes juegan en España en casinos en línea

El perfil del jugador español es común. El 85% de ellos son hombres, entre 25 y 40 años, según el análisis efectuado por la DGOJ en el 2015.

