'Soluciones tangibles para la vivienda', nuevo proyecto de políticas de vivienda en el Vallès Oriental

viernes, 8 de marzo de 2019, 11:56 h (CET) El Consejo Comarcal del Vallès Oriental impulsa un nuevo proyecto de políticas de vivienda. El proyecto tiene como punto de partida la celebración de dos Jornadas de debate que tratarán temas de ocupación y soluciones de emergencia en materia de vivienda y ya cuentan con más de 100 inscritos El Consejo Comarcal del Vallès Oriental organiza la segunda edición de las Jornadas de debate “L’habitatge: el debatem per viure’l” (La vivienda: la debatimos para vivirla) con el objetivo de proporcionar un espacio de encuentro de los distintos agentes implicados y un marco de reflexión conjunta en materia de vivienda. Las jornadas, que serán conducidas por expertos en distintos ámbitos, buscarán poner en común distintas soluciones y líneas de actuación.

Ésta será la segunda edición de este tipo de jornadas, que ya se celebraron el año 2017. El programa de este 2019 se centrará en dos ejes principales: la problemática relacionada con la ocupación y la búsqueda de soluciones de emergencia en materia de vivienda.

En este sentido, la primera sesión de debates se celebrará el 14 de marzo en el Ayuntamiento de Montmeló y, bajo el título “Los límites de la vivienda: cuando habitar se convierte en ocupar”, presentará una visión académica y jurídica sobre las temáticas de la ocupación ilegal de viviendas y los derechos fundamentales en conflicto, los distintos procedimientos a seguir y la problemática de la existencia de mafias que operan en este sector, así como la discusión de conflictos éticos alrededor de esta temática. La segunda sesión tendrá lugar el día 4 de abril en el Centre Cultural La Roca, en La Roca del Vallès y, bajo el título “Soluciones de emergencia” centrará el debate en temas jurídicos y tendrá como objetivo la búsqueda de soluciones de emergencia en materia de vivienda.

Proyecto Soluciones tangibles de vivienda

Las Jornadas pretenden dar impulso a la puesta en marcha del proyecto de “soluciones tangibles de vivienda” creado por la Oficina Comarcal de Vivienda del Vallès Oriental, que quiere dar un paso más y destinar una parte de los recursos del Fondo de la vivienda a financiar activos tangibles de vivienda. Se entiende por tangibles de vivienda todas aquellas acciones en materia de acceso y mantenimiento de vivienda que tengan resultados fácilmente perceptibles con los sentidos para las personas beneficiarias y por la sociedad en general.

El objetivo que persigue el proyecto es el planteamiento de soluciones de vivienda que no solo den respuesta a las necesidades de vivienda del territorio, si no que actúen como verdadera vivienda social: creando cohesión social y dando solución a problemáticas que van más allá de garantizar el derecho al acceso a la vivienda, como pueden ser la soledad y el aislamiento de las personas mayores o la vulnerabilidad de las personas sin techo.

La oficina comarcal de vivienda del Vallés Oriental trabaja para ofrecer servicios de vivienda a los ayuntamientos de la comarca y a sus ciudadanos y ciudadanas, en red con el resto de oficinas locales de vivienda ubicadas en el territorio. Durante el año 2018 la oficina comarcal de vivienda del Vallés Oriental atendió más de 7.870 consultas, gestionó 2.572 trámites sociales, 3.069 expedientes y 487 trámites técnicos.

