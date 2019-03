Kelkoo Group presenta su portafolio de soluciones e-commerce durante eShow Barcelona 2019 Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 17:16 h (CET) Kelkoo Group, líder de Marketing e-commerce en el ámbito europeo y servicio de comparador de precios, estará presentando sus soluciones digitales para el mercado español durante eShow Barcelona el 12 y 13 de marzo La Feria de E-commerce y Marketing Digital ha sido el lugar elegido por el grupo internacional para exponer importantes novedades dedicadas a los minoristas online que desean optimizar el rendimiento de sus campañas y aumentar su visibilidad en Internet.

Gracias a la experiencia y los buenos resultados demostrados durante años, Kelkoo Group ha sido el primer comparador de precios capaz de generar tráfico a través de Google Shopping Ads a las tiendas online con las que trabaja, aumentando así el volumen de clics en 14 países europeos.

Una de las soluciones más atractivas que presentará durante la feria será la gestión de campañas, soporte local y la misma información que ya pone a disposición Google pero con un ahorro del 20% con respecto a las campañas actuales de Google Shopping, y sin costes de configuración. Ésta, junto con un interesante portafolio de productos y novedades, será la oferta del grupo durante eShow Barcelona, un evento clave para representantes de desarrollo digital y marketing, que tiene lugar el 12-13 de marzo.

Google Shopping Ads by Kelkoo Group se ofrece en 16 países europeos, con 5,400 negocios online beneficiándose de esta colaboración.

Nicola Gallo, Director, Country Manager Southern Europe, US & LATAM agrega: “Kelkoo Group goza de más de 20 años de experiencia en el sector del e-commerce y del Marketing Digital que ponemos a disposición de nuestros clientes. El mercado español, y europeo en general, está evolucionando rápidamente y nuestra gama de productos está diseñada para ofrecer un rango de soluciones adaptadas al consumidor. De hecho, estamos entusiasmados de anunciar que Google ha lanzado un nuevo emplazamiento de publicidad en sus páginas de búsqueda: Comparison Listing Ads (CLAs). Comerciantes que están trabajando con servicios de compra comparativa autorizados por Google podrán participar en este programa beta beneficiándose de trafico calificado adicional. Kelkoo es uno de los pocos Partners Premium seleccionados que pueden ofrecer a los minoristas esta oportunidad. Nosotros añadimos esta solución a nuestro producto existente Google Shopping Ads by Kelkoo Group (PLAs) que es un modo para los negocios online de reducir su gasto y mejorar el rendimiento de sus campañas.”

Será posible profundizar en las nuevas soluciones presentadas por Kelkoo Group en el stand 76, Pabellón 1 de FIRA. Durante todo el período de la feria, Nicola Gallo junto con Freddy Tovar y Alberto Sicilia (ambos sales account para el mercado español) se encontrarán en el stand.

Sobre Kelkoo Group

Kelkoo Group es una plataforma de marketing e-commerce que conecta los productos de nuestros negocios online con una red de comparadores de precio y editores Premium.

Desde la adquisición de LeGuide Group en 2016, que incluye comparadores de precio como LeGuide, Ciao and Dooyoo, Kelkoo se estableció como líder de Marketing e-commerce en el ámbito europeo y servicio de comparador de precios.

Fundado en 2000, Kelkoo Group opera en 14 países europeos y 22 países a nivel global, con una red de 31,000 tiendas online y 2,700 editores. Para más información, visita:

www.kelkoogroup.com/es

