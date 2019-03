Las palomitas de Joe&Seph's, el obsequio más irresistible para el día del Padre

Más de 54 variedades gourmet para una explosión de sabor al paladar bocado tras bocado Los más sibaritas no pueden dejar escapar la oportunidad de celebrar el Día del Padre de una forma sabrosa, crujiente y rica. Para ello, no existe mejor plan que escoger esa película o serie pendiente de ver desde hace tiempo y darle al “play”, pero no sin antes preparar un cuenco de un snack tan apetitoso como son las exquisitas palomitas gourmet de Joe&Seph’s, elaboradas cuidadosamente a mano y con ingredientes naturales por un pequeño equipo de chefs en Inglaterra.

Decidida la película para ver, lo complicado será elegir entre la gran oferta de más de 54 sabores que propone la marca. Las hay para todos los gustos, desde las variedades saladas como las de aceite de oliva, mozzarella, tomate y pimienta o las de queso de cabra, hasta las más dulces a base de chocolate belga, caramelo o capuccino pasando por los contrastes de ingredientes que explotan al paladar.

Las palomitas de Joe&Seph's se ofrecen en combinaciones realmente innovadoras que añadirán un toque de sabor a los mejores momentos junto a uno de los seres queridos más importantes, los padres. Además, las palomitas de Joe&Seph’s también pueden añadirse como topping en infinidad de platos, junto con las salsas de caramelo de los sabores que caracteriza cada variedad de palomitas. El mejor sabor a solo un ¡pop!

Hand-made inglés

Las palomitas Joe&Seph’s están hechas a mano en Inglaterra por un pequeño equipo de chefs.

Utilizan el mejor maíz del mercado y lo inflan con aire, proceso más saludable que el frito y consiguiendo granos extragrandes con una mejor textura y sabor. Para ello, usan los mejores ingredientes naturales.

Esta técnica única permite que el sabor se vaya descubriendo a medida que masticas la palomita. En la actualidad disponen de un rango de más de 54 sabores innovadores dulces y salados.

Entre sus top sellers están las de queso de cabra y pimienta, Gin&tonic, mantequilla de cacahuete, caramelo, chocolate belga y manzana con toffee y canela. Se encuentran desarrollando nuevas combinaciones interesantes de sabores continuamente.