Los expertos de Fast Forward Sessions recomiendan a las PYMES un cambio cultural paralelo al tecnológico

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:28 h (CET)

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:28 h (CET) Los expertos en Marketing Digital que han participado esta mañana en el foro Fast Forward Sessions celebrado en Valladolid, han asegurado que la actual renovación tecnológica de las PYMES también necesita de un cambio cultural en la gestión de cualquier empresa para completar su conversión digital La principal conclusión de la jornada de formación digital gratuita que se ha celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, y a la que han acudido alrededor de un centenar de PYMES y profesionales autónomos de Castiila y León, ha tenido que ver más con la necesidad de una nueva cultura digital que con cuestiones técnicas. El evento comenzó con la ponencia de Mamen Perera, que comoexperta en Innovación y estrategia, aseguró que "el CEO del siglo XXI debe incorporar en cualquier empresa procesos de coliderazgo y cogestión, saber negociar el qué y no sólo el cómo, y poner el acento en la innovación".

A continuación, el Chief of Consulting de Zapiens, Simón Scullion, puso como ejemplo las nuevas oportunidades que la Inteligencia Artificial ofrece para impulsar las empresas. Y por último, el CEO de BeForGet, Ramón Romero, impartió un taller para que todos los asistentes pudieran diseñar su propio Plan de Acción Digital.

Esta iniciativa patrocinada por Vodafone, que ya pasó por Valladolid en noviembre de 2015, ha vuelto a la capital vallisoletana con la colaboración de Google, Western Digital, MuyPymes, Ibercaja, Bosch, Valladolid Adelante, el Ayuntamiento de Palencia, el Ayuntamiento de Arroyo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, la Asociación de Empresarias de Castilla y León y la Asociación de Hosteleros de Valladolid.

Hasta la fecha, Fast Forward Sessions ha impartido más de 2.000 horas de formación presencial en más de treinta eventos que han recorrido toda la península y que también pueden ser seguidos en directo (por streaming y por RRSS), con vídeos tutoriales que, desde sus inicios, están alojados en https://vodafonefastforward.es/

