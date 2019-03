VIP Reformas refuerza su plan de crecimiento iniciando una campaña de publicidad en televisión Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) La conocida empresa de reformas on-line, VIP Reformas, continúa su plan de expansión, apostando en esta ocasión por la publicidad en televisión con el objetivo de reforzar su presencia mediática Tras casi diez años como marca de referencia en el campo de las reformas y rehabilitaciones del hogar, en los que se ha centrado en difundir sus servicios por todos los canales disponibles en el medio digital, incluido los canales de televisión digital, ahora VIP Reformas ha decidido dar el salto a la televisión convencional, como un nuevo reto en su camino para convertirse en uno de los mejores portales de reformas online en España.

Los primeros anuncios podrán verse en los meses de abril y mayo, teniendo como propósito afianzar su prestigio como web líder de reformas. En los spots que se podrán ver en televisión, la empresa explicará de forma concisa el modo de funcionamiento de su web y App, que consiste en facilitarle al cliente particular tres presupuestos de tres empresas diferentes de su zona para cualquier reforma que se necesite realizar en casa.

Esta publicidad no solo estará dirigida a incrementar la visibilidad de la marca de cara a los usuarios que necesitan realizar una reforma con las mejores garantías de profesionalidad y calidad, sino que también busca ofrecer los servicios de su web a las distintas empresas de reformas o construcción, que cumplan los estándares de calidad de la marca, y que quieran prestar sus servicios mediante esta plataforma que está en continuo crecimiento.

El salto a consolidarse en ámbito nacional, principal objetivo de VIP Reformas

La idea es que esta estrategia suponga un paso previo al lanzamiento de una campaña publicitaria todavía más potente en las principales cadenas de ámbito nacional, en la búsqueda de erigirse como el principal portal de reformas de España.

Esta inversión supone una clara apuesta de la compañía para seguir siendo una web de referencia en el sector de las reformas profesionales. Al haber corroborado ya la importancia del medio televisivo online, ahora se decide por dar el paso a la televisión convencional.

Tras su nacimiento y desarrollo del negocio durante todos estos años, VIP Reformas se ha ido expandiendo paulatinamente hasta dar cobertura a todas las principales ciudades del país. Para lograr afianzarse en todas las provincias españolas, ha decidido dar el paso de conseguir mayor visibilidad a través de los anuncios en televisión y el refuerzo de sus campañas digitales.

VIP Reformas, seguirá ofreciendo su herramienta online como medio de contacto y comunicación entre los clientes particulares y las mejores empresas de reformas, a través del servicio de presupuestos personalizados en cualquier provincia para cualquier mejora del hogar, todo ello de forma gratuita y sin ningún compromiso, buscando en todo momento la mayor satisfacción del cliente.

