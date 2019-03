Hero se asocia al deporte español de la mano de la windsurfista Blanca Manchón Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:36 h (CET) La compañía de alimentación apuesta por Blanca, seis veces campeona mundial, para apoyar su carrera deportiva. Los valores que Manchón representa: superación, entrega, esfuerzo y perseverancia, tanto como deportista como madre, han sido claves para cerrar este vínculo con la marca Hero ha anunciado que será el nuevo patrocinador de la campeona de windsurf Blanca Manchón. La compañía ha cerrado con ella un acuerdo de patrocinio por dos años, de este modo, Hero quiere apoyar a una de las mejores deportistas del país en su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Blanca Manchón, seis veces campeona del mundo de windsurf, fue madre en 2017. Al dar a conocer su embarazo, la deportista se quedó sin los patrocinadores que tenía en ese momento a pesar de sus méritos deportivos demostrados durante años de esfuerzo. Pese a este difícil contratiempo, Blanca no tiró la toalla y siguió compitiendo y ganando torneos, entre ellos el Campeonato del Mundo de Windsurf de Salou tan solo unos meses después de dar a luz a su pequeño Noah.

Hero apoyando a las familias

Siendo la familia, su protección y cuidado, un valor fundamental para Hero, la marca ha querido sumarse a la causa, apoyando la carrera profesional de Blanca Manchón, y permitiendo a la deportista compaginar su maternidad con su profesión, haciendo así visible la conciliación y animando al resto de madres y padres con un mensaje claro: se puede seguir luchando por tu sueño.

“La familia ha sido siempre uno de los principales valores corporativos de Hero, por ello, y durante su historia, la compañía ha llevado a cabo diferentes proyectos para contribuir socialmente al bienestar de las familias en España. En esta ocasión, Hero quiere apoyar la carrera de una deportista excepcional y con unos valores que nos representan”, afirmaban desde la compañía.

Blancha Manchón, agradecida a Hero por su confianza

“Este patrocinio llega en uno de los mejores momentos para darme esa motivación extra y esa tranquilidad que todos los deportistas necesitamos a la hora de hacer una preparación olímpica. Me identifico mucho con la marca ya que soy consumidora y al ser mamá es unas de las marcas que siempre tengo en casa. Estoy muy agradecida a Hero por fijarse en mí y dejarme ser su embajadora tanto dentro como fuera del agua.”

Hero se asocia de esta manera con el deporte español mostrando su apoyo a una de las mejores deportistas en su disciplina, respaldando su carrera a través de este patrocinio. Desde la compañía, envían los mejores deseos y ánimos ante los próximos retos profesionales de Blanca y esperan celebrar muchas victorias a su lado.

