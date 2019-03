Vuelve Luxe Dating Madrid y sus citas rápidas de 8 minutos Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:16 h (CET) Conoce de 5 a 15 personas diferentes con los nuevos eventos preparados en la sala Backhaus Tras una pequeña pausa este invierno Luxe Dating Madrid vuelve con sus servicios de speed dating organizando dos grupos diferentes de singles, de entre 30 y 45 años, para el sábado 9 de Marzo. Un evento que incluirá una entrada para la prestigiosa sala BlackHaus de Madrid, todo incluido y además con unos precios adaptados a cualquier bolsillo. Definitivamente un evento diferente, donde LuxeDating ya tiene experiencia.

El speed dating o citas rápidas, se han convertido en los últimos años en la alternativa perfecta para aquellas personas que no suelen usar aplicaciones móviles como Tinder y aquellas que si las usan pero quieren nuevas experiencias.

Por todo ello, con el principal objetivo de conocer gente nueva y especialmente divertirse, LuxeDating ofrece ahora 8 minutos para charlar con cada persona propuesta, que es asignada según las preferencias y grupos que se elijan previamente a través de su página web. Pero no solo eso, después del evento y aprovechando el espacio reservado exclusivamente por Luxe Dating Madrid, los clientes pueden seguir charlando en el local y seguir conociéndose.

Antes de comenzar los eventos, los organizadores suelen explicar el funcionamiento y todo lo que se necesita saber sobre las citas. Y al acabar, los participantes pueden seguir charlando, tomando algo o cenando juntos hasta cuanto quieran.

Además, estas veladas están creadas especialmente para aquellas personas que quieren divertirse; en el evento preparado para este mes serán solteros con ganas de encontrar pareja o nuevas amistades, pero al igual que en ocasiones pasadas LuxeDating tiene pensado crear nuevos grupos diferentes, donde poder elegir grupo según orientación, franja de edad y gustos, para buscar la mayor comodidad y tener más probabilidades de encontrar a alguien especial.

