Loro Parque presenta sus novedades en ITB

La Compañía da a conocer todas sus novedades y lleva a cabo su conferencia de prensa "La importancia del Zoo Moderno" en la prestigiosa feria de Berlín Un año más, Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Loro Parque Fundación, Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden y Brunelli’s Steakhouse están presentes en la prestigiosa Feria ITB, que se celebra en Berlín con el fin de dar a conocer las novedades de los parques de ocio, entre otras primicias. El espacio de Loro Parque se podrá visitar en el stand 206 en el pabellón 2.1, desde el 6 hasta el 10 de marzo, y allí habrá todo tipo de información, así como novedades y fotografías.

Asimismo, en esta edición, Loro Parque ha organizado la conferencia de prensa “La importancia del Zoo Moderno”, presentada por el especialista en conservación de la vida silvestre, Wolfgang Rades. El evento tuvo como invitados al Vicepresidente de Loro Parque y Presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling; al Presidente de la Federal La Asociación Federal del Sector Turístico (BTW), Michael Frenzel; al doctor de GEOMAR Centro Helmholtz para la Investigación del Océano Kiel, Boris Culik; y al doctor y director de Karlsruhe Zoo, Matthias Reinschmidt. La ponencia se llevó a cabo este 6 de marzo de 2:30 a 4:30pm, en M2, nivel 3, City Cube Berlín.

Loro Parque, el mejor zoológico del mundo por segundo año consecutivo

Reconocido como mejor parque zoológico del mundo por segundo año consecutivo, Loro Parque es una impresionante embajada animal que ofrece la experiencia única de conocer la vida silvestre como nunca antes, con especies y ecosistemas de los cinco continentes, desde la frondosa selva amazónica hasta los fríos paisajes de la Antártida. Así, los visitantes podrán descubrir las maravillas y la espléndida belleza del mundo natural sin necesidad de viajar a todos estos rincones del planeta.

Entre sus principales atractivos se encuentran las impresionantes y educativas presentaciones de Orcas y Delfines, así como el legendario ‘Loro Show’, además de los tímidos Pandas Rojos, los majestuosos Leones de Angola, o la reserva de papagayos más grande y diversa que existe en el mundo. Son novedad los Hipopótamos Pigmeos, cuyo nuevo hogar se adapta a la perfección a las necesidades de su especie, o los carismáticos Lémures de Cola Anillada, tan queridos por su trayectoria cinematográfica. También es novedosa la exhibición del Jardín Zen, un espacio inspirado en los jardines japoneses y en las majestuosas cordilleras de las montañas asiáticas que se puede apreciar en la exposición de ‘AquaViva’, hogar de las más espectaculares medusas.

Siam Park, el mejor parque acuático del mundo por quinto año consecutivo

No hay duda: Siam Park es el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra, y está en España. Así lo ha confirmado el ‘Travellers’ Choice Award’, que Siam Park ha recibido durante cinco años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Siam Park es el único parque que ha logrado esta distinción tantas veces seguidas, y también el único que ha recibido este premio desde que TripAdvisor inaugurara la categoría de “parques acuáticos” hace cinco años. Siam Park ha celebrado en 2018 su décimo aniversario y lo ha hecho a lo grande con la inauguración de dos nuevas y espectaculares atracciones: ‘Patong Rapids’ y ‘Coco Beach’.

Poema del Mar, el espectacular acuario en Las Palmas de Gran Canaria

Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares del mundo, inaugurado en 2017, ha convertido a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una localización de interés estratégico para el turismo. Así, con tan solo un año de su apertura, este gran acuario ofrece a sus visitantes una oportunidad única: hacer un viaje al océano más profundo con su exhibición ‘Deep Sea’, que cuenta con el cristal curvo más grande del mundo, con 36 metros de ancho y 7,35 de alto, así como 39 centímetros de grosor. Además, una vez dentro del Acuario, el visitante comenzará el recorrido sumergiéndose en la primera de las zonas, La Jungla, que reproduce paisajes de todo el planeta en un homenaje a los cinco continentes. A continuación, Arrecife le invitará a un paseo alrededor de un enorme cilindro con un volumen de 400.000 litros de agua que exhibe una gran variedad de coral y de peces y, finalmente, el mencionado ‘Deep Sea’.

Loro Parque Fundación 100% naturaleza

En el año 1994, Loro Parque consolidó su firme compromiso con la labor medioambiental a través de la creación de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción. Cada año, y gracias a la financiación por parte de Loro Parque de los costes operacionales de la Fundación, el 100% de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación “in situ” y “ex situ”. Así, “100% para la naturaleza” no es solo un lema, sino que va mucho más allá: es una realidad. Sus números y sus resultados hablan por sí solos: más de 19 millones 600 mil dólares estadounidenses invertidos en más de 160 proyectos en cinco continentes, y 9 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente.

Brunelli’s, tres años ofreciendo la mejor carne a este lado del Atlántico

El restaurante Brunelli’s, situado frente a Loro Parque, está de enhorabuena porque ha sido considerado como el “referente de las grandes carnes en Canarias” por importantes suplementos de gastronomía como lo es ‘Metrópolis’ de ‘El Mundo’ y como “el mejor restaurante de carnes de Tenerife” por TripAdvisor en 2018. Así, desde su apertura hace tres años, este establecimiento al estilo de los típicos steakhouses americanos, ha revolucionado la oferta gastronómica de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, con su impresionante oferta de carnes. Todo esto, gracias a que Brunelli’s cuenta con un horno único en Canarias, capaz de hacer la carne a 800º, manteniendo todo el sabor con una textura de lo más jugosa. Por eso, Brunelli’s es conocido por tener la mejor carne a este lado del Atlántico: en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, elegancia y confort

El Hotel Botánico 5***** Gran Lujo asegura la máxima calidad al pertenecer a ‘The Leading Hotels of the World’. Situado en Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, ofrece unas vistas incomparables al Teide y al Océano Atlántico. También cuenta con una amplia colección de cuadros de varios artistas canarios que hace sentir a sus clientes que se encuentran en un lugar único. El Hotel tiene una amplia oferta gastronómica liderada por ‘El Oriental’, reconocido como mejor restaurante thai de Canarias, e ‘Il Pappagallo’, con una acogedora terraza que ofrece música en vivo todos los días. Su oferta de relax y belleza se reverdece en su exclusivo ‘The Oriental Spa Garden’.