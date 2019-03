Adaptabilidad y diferenciación, entre las cualidades del perfil que enamora a los RRHH según IMF Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 15:56 h (CET) Las empresas buscan nuevos talentos proactivos y capaces de resolver problemas por sí solos. Diferenciarse es clave en un mercado laboral protagonizado por el desempleo juvenil, que alcanza el 30,7 % en nuestro país El desempleo juvenil es una de las peores enfermedades del mercado laboral español. Los últimos datos del INE afirman que el 30,7% de los jóvenes españoles de 20 a 24 años se encuentra en el paro, y todo ello pese a que los que acceden por primera vez a un empleo están cada vez más y mejor formados.

Consciente de la necesidad que tienen los jóvenes de destacar en un mercado laboral cada vez más competitivo, IMF Business School se ha puesto en la piel de los equipos de RRHH para averiguar cuáles son las cualidades de esta nueva mano de obra más demandadas por las empresas. Así, IMF ha diseñado el perfil de trabajador que enamora a los Recursos Humanos, y que debería tener las siguientes habilidades:

Adaptación al cambio. El mercado laboral de estos años está protagonizado por cambios tecnológicos, sociales y laborales que afectan a la forma de trabajar. Lo que hoy se hacía de una manera puede que mañana se haga de otra gracias a un nuevo programa, por ejemplo. En este sentido, las nuevas generaciones de empleados cuentan con una gran adaptación al cambio, ya que han nacido junto a las tecnologías que están cambiando el panorama en las empresas. Dedicación. No es raro ver en las empresas a empleados que llegan tarde a su puesto de trabajo o que lo abandonan justo a la hora, aunque aún queden tareas por hacer. Son actitudes prácticamente normales en el día a día, por ello un empleado que se ofrezca a dar más de lo que se le pide y a no irse de su puesto hasta que acabe su trabajo, aunque su turno acabe, destacará ante los equipos de RRHH. Diferenciación. La gran mayoría de las nuevas incorporaciones a las empresas tienen en común una buena formación académica y universitaria. Así, se da con nuevas plantillas donde todos han estudiado lo mismo, pero ninguno destaca. Por eso cada vez más compañías se preguntan si quieren a “uno más o algo más”. Es importante que los jóvenes sean conscientes de ello y saquen a relucir sus mejores bazas para poder diferenciarse de aquellos que se contentan con su formación. Entusiasmo, motivación y proactividad. Son cualidades que los reclutadores priorizan en las entrevistas de trabajo, ya que alguien que no muestra entusiasmo en este primer paso es difícil que lo haga en su futuro puesto. Por otra parte, más que trabajadores que ofrezcan una labor mecánica y repetitiva, las empresas actuales apuestan por los empleados que proponen ideas y muestran iniciativa en su día a día. Algo lógico, ya que es mucho más reconfortante trabajar con una mente pensante y activa que con alguien que solo se dedique a teclear. Resiliencia. Es la capacidad de afrontar problemas en el puesto de trabajo no solo para resolverlos, sino para salir fortalecidos de la situación. En años como estos, protagonizados por cambios repentinos en la metodología de trabajo, es normal que el trabajo se vaya acumulando debido a confusiones o desacuerdos. Ante ello, los reclutadores buscan con mayor insistencia a aquellos nuevos talentos que son capaces de trabajar bajo presión para lograr un resultado sobresaliente. “La experiencia laboral y la formación adquirida son muy importantes, pero prácticamente todos los trabajadores ya cuentan con estos dos requisitos, por lo que se necesita algo más para poder destacar en un mercado laboral muy competitivo”, destaca Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, que añade que “el mercado laboral está cambiando rápidamente con la entrada de nuevas tecnologías y generaciones de trabajadores, lo que prioriza la necesidad de las empresas de apostar por el talento que sepa adaptarse a esta situación”.

Desde IMF Business School son conscientes de la voluntad de los equipos RRHH por encontrar al mejor talento digital y acostumbrado a estos cambios, por lo que recomiendan especialmente el Máster universitario oficial puesto en marcha por la Universidad Camilo José Cela especializado en la Organización y la Gestión del Talento.

