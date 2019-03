Information Builders confirma su buen momento y crecimiento de cara a 2019 Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:00 h (CET) Entre los principales hitos de 2018 se incluyen nuevas ventas fuertemente consolidadas y más de 30 reconocimientos del sector Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia su buen momento en el cuarto trimestre de 2018 (Q4) y a lo largo de todo el año como resultado de su compromiso con la innovación y con el éxito de sus clientes, así como ofreciendo la plataforma más escalable del sector para gestión de datos y analítica. La compañía ha nombrado a Frank J. Vella como CEO en este periodo y ha anunciado importantes inversiones en el crecimiento de su programa de Partners, posicionándose así para un crecimiento sostenido en 2019.

Rendimiento financiero

En 2018 Information Builders ha vuelto a experimentar un significativo crecimiento en ventas de software. Norteamérica ha experimentado un fuerte impulso y un Q4 muy sólido. Esto, junto con el incremento de la demanda global que ha impulsado el rendimiento del negocio mediante datos fiables y analítica a gran escala, ha contribuido al buen momento de la organización durante el año.

Nuevos clientes

El buen momento de Information Builders en 2018 en el área de nuevos clientes ha continuado en Q4 con la expansión proveniente de nuevas adquisiciones, especialmente nuevos clientes que han adoptado su oferta cloud. Los nuevos clientes en Q4 van desde el sector público y los seguros hasta la cadena de suministro o la industria. Entre ellos se encuentran American National Bank, AFL, Franklin Templeton Investments, Maryland State Department of Education, y TeamHealth, entre otros.

Reconocimientos del sector

A lo largo de 2018, en reconocimiento de la excelencia global de la compañía, Information Builders ha recibido 26 galardones, ha sido homenajeado como líder en ocho informes basados en opiniones de los clientes, y ha sido nombrado proveedor número uno o ‘líder’ en ocho informes de analistas.

Solo en Q4, la compañía y sus partners han añadido los siguientes reconocimientos del sector y de los analistas a su colección de premios:

Information Builders se ha colocado como número uno en BI operacional en la encuesta BI 2018 de BARC, por el Large International Vendors Group, por quinta vez consecutiva.

WebFOCUS ha sido denominado Business Intelligence Software favorito en un informe basado en los clientes por parte de la compañía de Gartner, Software Advice.

OmniHealthData.com, el site de Information Builders para el sector sanitario, ha sido reconocido como ganador del oro en la categoría “Best Healthcare Content” en los eHealthcare Leadership Awards 2018.

El distribuidor japonés de WebFOCUS, K.K. Ashisuto, ha sido galardonado con el primer lugar en la categoría de Information Analysis and Decision-Support Software en la encuesta de satisfacción de clientes 2018-2019 de Nikkei Computer Para Frank J. Vella, chief executive officer, Information Builders, "2018 ha sido un año de inflexión para Information Builders, puesto que hemos realizado inversiones estratégicas para apoyar el buen momento y el crecimiento. Muchos de esos proyectos, incluyendo nuestra altamente escalable Information Builders Cloud, han sido ya desplegados en el mercado con una calurosa acogida. Estoy deseando continuar con este impulso hacia la excelencia, así como ver los frutos del trabajo de nuestro equipo en 2019".

Visitar la website para saber cómo las soluciones de BI, analytics y gestión de datos de Information Builders pueden ayudar a mejorar el rendimiento de la organización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.