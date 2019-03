ARHOE convoca el X Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?' Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:05 h (CET) ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha convocado el X Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'. Este certamen permite a los más pequeños expresar la necesidad de compartir más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación. El plazo de participación estará abierto hasta el 31 de mayo ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha convocado el X Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes para mí?'. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo.

Este concurso permite a los estudiantes de Primaria y Secundaria expresar la necesidad de compartir más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación. Para ello, se han creado dos modalidades distintas: por un lado, se anima a los alumnos de Primaria a que realicen un dibujo, y por otro, a los de Secundaria a que se pongan en la piel de un periodista y realicen una entrevista a sus progenitores. En ambos trabajos deben quedar explicados los conceptos de ´tiempo’y ‘conciliación’.

Desde ARHOE se prevé que alrededor de varios centenares de centros de enseñanza de todaEspaña apoyarán esta iniciativa y promoverán la participación de su alumnado en el X Concurso Escolar. Esta actividad cuenta con el patrocinio de la Fundación Independiente, Grupo Anaya y Grupo SM, y la colaboración del Consejo Escolar del Estado, CONCAPA, ANPE y USO.

El X Concurso Escolar, además, se enmarca en el programa con el mismo título '¿Cuánto tiempo tienes para mí?', subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (convocatoria IRPF 2018), que aparte del concurso propiamente dicho comprende la realización de talleres dirigidos a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en centros educativos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Los talleres tienen una metodología participativa y tienen por finalidad reflexionar sobre el tiempo que los menores pasan con sus padres, qué dificultades impiden hacerlo, qué soluciones se proponen para ampliar los momentos en familia y qué actividades les gustaría realizar si sus padres pudieran llegar antes a casa.

Otra de las líneas del programa es el cuestionario '¿Cuánto tiempo tienes para tus hijos?',dirigido a los progenitores, que recoge información relativa a los tiempos dedicados, las actividades realizadas, la sensibilización promovida, etc. Asimismo, contribuye a que estos sean conscientes y reflexionen sobre el tiempo que pasan con sus hijos, identifiquen las barreras que se lo impiden y formulen propuestas para la mejora.

Según el presidente de ARHOE, José Luis Casero, "los objetivos que perseguimos con esta iniciativa son sensibilizar sobre la necesidad que tienen los menores de compartir más tiempo con sus familias; crear conciencia acerca del tiempo que realmente emplean los padres y las madres en el cuidado y educación de sus hijos, y su responsabilidad; promover cambios encaminados a incrementar el tiempo dedicado a ellos; y facilitar la creación de nuevos espacios y actividades de relación en familia".

"Consideramos que es esencial que desde edades tempranas se conciencie a los más pequeños en la importancia que tiene la buena gestión del tiempo, la racionalización de los horarios y la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta es la décima edición del concurso y en cada nueva convocatoria nos sorprende la visión tan clara que tienen los menores acerca de estos conceptos que les afectan en su día a día", indica Casero.

Bases del concurso

Participantes: Podrán participar escolares de cualquier centro educativo de Educación Primaria y Secundaria, tanto privado, público o concertado de España. Los trabajos se realizarán individualmente o en grupos con un máximo de tres participantes.

Modalidades de trabajos:

· Educación Primaria: dibujo en tamaño A4 para el que podrán utilizar cualquier técnica.

· Educación Secundaria: entrevista a sus padres (puede elegir al padre, a la madre o a ambos).

Presentación de candidaturas: La presentación de candidaturas para ambas modalidades finalizará el 31 de mayo de 2019. Los trabajos deberán ir firmados con pseudónimoy se remitirán, tanto si son en papel como en soporte informático,a ARHOE (Alcalde Sainz de Baranda, 35 1.º-D) en un sobre grande que incluya otro más pequeño en su interior, en el que figure el nombre real del participante, el nombre del centro y los datos de contacto.1

Jurado: El jurado estará constituido por representantes de diferentes ámbitos de la sociedad civil elegidos por ARHOE.

Fallo y premios: Una vez comunicado el veredicto del jurado a los centros educativos ganadores, se les entregarán los diplomas y los lotes de libros.

Ganadores : Uno para la modalidad de dibujo (Educación Primaria) y otro para la modalidad de entrevista (Educación Secundaria).

: Uno para la modalidad de dibujo (Educación Primaria) y otro para la modalidad de entrevista (Educación Secundaria). Escolares: Lote de veinte libros del Grupo Anaya, lote de veinte libros del Grupo SM y libros sobre el homenaje a Rafa Nadal como ‘Español Universal’ 2009 promovido por la Fundación Independiente.

Centro educativo: Lote de diez libros del Grupo Anaya, lote de diez libros del Grupo SM y lote de libros del fondo editorial de ARHOE.

Finalistas : Dos finalistas por cada una de las modalidades.

: Dos finalistas por cada una de las modalidades. Escolares: Lote de diez libros del Grupo Anaya y lote de diez libros del Grupo SM.

Centro educativo: Lote de cinco libros del Grupo Anaya, lote de cinco libros del Grupo SM y lote de libros del fondo editorial de ARHOE. Todos los galardonados, escolares y centros educativos, recibirán un diploma acreditativo del premio alcanzado.

Accésits : El jurado se reserva la potestad de realizar menciones especiales de hasta un máximo de tres trabajos por modalidad.

: El jurado se reserva la potestad de realizar menciones especiales de hasta un máximo de tres trabajos por modalidad. Escolares: Tres libros del Grupo Anaya, tres libros del Grupo SM y diploma.

Centro escolar: Lote de dos libros del Grupo Anaya y lote de dos libros del Grupo SM y diploma. --------

1 Derechos de imagen y propiedad intelectual: Los padres o tutores de los participantes autorizan a ARHOE a utilizar los dibujos con la finalidad de efectuar exposiciones públicas, inclusión en documentos publicitarios del concurso y/o de la entidad, tales como la revista de la asociación, página web y redes sociales. Además, para su envío a medios de comunicación con la información del fallo del concurso. A tales efectos, los padres o tutores autorizan mediante la participación en el concurso la utilización de las creaciones intelectuales y otorga de manera gratuita una cesión de los derechos de propiedad intelectual con tales finalidades. En este sentido se ceden los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación con la finalidad de poder llevar a cabo las actividades señaladas.

Política de privacidad y protección de datos de carácter personal: El responsable del tratamiento de los datos es ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, con CIF G84748334 y con domicilio en calle Alcalde Sainz de Baranda, 35, 1.º D, 28009 Madrid. La única finalidad del tratamiento de los datos personales es identificar los trabajos recibidos y gestionar el envío de los premios a los centros escolares ganadores. ARHOE cumple con la legislación vigente y los datos no serán cedidos a terceros, salvo para gestionar el envío puntual de los premios a través de las editoriales y empresa de mensajería. Los datos serán conservados en tanto los padres o tutores no soliciten la supresión de los mismos, en todo caso por un plazo máximo de 5 años, tras el cual serán oportunamente eliminados, según lo dispuesto en la normativa relativa a Protección de Datos de Carácter Personal. Sin perjuicio de lo anterior, los padres o tutores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento mediante el envío de una solicitud a la dirección de correo electrónico info@horariosenespana.como a la dirección postal de la asociación.

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

