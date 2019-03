Edificio Cuzco IV pone a disposición de los trabajadores del inmueble un nuevo entrenamiento funcional Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 15:40 h (CET) El 'Health Training' es una disciplina compuesta por un conjunto de ejercicios que incluyen movimientos que se hacen en el día a día El entrenamiento funcional existe desde hace décadas, pero ha sido ahora con la aparición de entrenamientos de alta intensidad como el HITT o el Crossfit que ha cobrado verdadero protagonismo. Este tipo de entrenamiento ocupa la novena posición en el ranking de las nuevas tendencias fitness para 2019 según la ACSM* (American College of Sport Medicine) y está llamado a ser el entrenamiento por excelencia y un must en las oficinas. El emblemático edificio Cuzco IV, en pleno distrito financiero de la capital, ya ha incorporado esta modalidad en su Espacio C4. Estos son los beneficios de este entrenamiento:

Movimientos del día a día: el entrenamiento funcional es un tipo de práctica focalizada en una serie de ejercicios que pueden ser extrapolados a las actividades que se realizan en la vida diaria, como bajar o subir escaleras, sentarse o llevar las bolsas del supermercado hasta casa. Es decir, que además de tonificar todo el cuerpo, se nota en el día a día cómo ejercicios tan simples como subir escaleras suponen mucho menos esfuerzo.

Evita el aburrimiento: una de las razones por las que este entrenamiento está tan de moda es su capacidad de variar las rutinas. La base de este tipo de actividad consiste en trabajar con el propio peso del cuerpo, pero a esto se le pueden sumar ejercicios con pesas rusas, otros con cuerdas, en suspensión utilizando el TRX, con pelotas, utilizando el bosu, etc. Además, este tipo de actividad permite modificar la intensidad de los ejercicios, pudiendo trabajar a una potencia baja con muchas repeticiones, a una media o incluso se puede realizar un circuito de entrenamiento y aplicar la modalidad HIIT, que combina trabajo explosivo durante un tiempo establecido con parones cortos de descanso que conseguirán quemar calorías horas después de haberlo practicado.

Puede practicarlo todo el mundo: Este entrenamiento da la posibilidad de trabajar, de manera simultánea, varios grupos musculares y de mejorar el equilibrio, la coordinación, la resistencia, la fuerza, corregir la postura, el dolor de espalda y también, como ocurre con otros tipos de ejercicio físico, mejorar el estado de ánimo. Otra de sus cualidades es que es un tipo de entrenamiento que puede adaptarse a casi cualquier edad y estado de forma física. En este sentido, Espacio C4 cuenta con tres programas diferentes:

a) EFIEXPRESS: Programa dedicado a esas personas que son sedentarias por falta de tiempo. En sesiones de 30 minutos, 2 o 3 días en semana, para activar todo el cuerpo consiguiendo combatir los kilos de más y tonificar la musculatura.

b) EFIPOSTURAL: Dedicado a los que quieren iniciarse en la actividad física y su condición física es baja o tienen problemas articulares (dolor lumbar, hombro, rodilla,...). En sesiones de 50 minutos 2 días en semana se re-educa la postura, se alivian esos dolores articulares y mejora la calidad de vida trabajando con distintas metodologías como pilates, stretching e hipopresivos.

c) EFIPERSONAL: Sesiones individuales planificadas y adaptadas a cada uno de los alumnos de 50 o 30 minutos 2 o 3 días en semana en los que se personalizará cada sesión para conseguir alcanzar los objetivos y resultados marcados por cada uno.

Se adapta al tiempo de cada persona: ¿Cuántas veces el tiempo ha sido un impedimento (o una excusa) para no practicar deporte? El Health Training es un programa de salud y bienestar adaptado para que pueda desarrollarse en el ámbito laboral. Es perfecto para aquellos trabajadores que disponen de poco tiempo al día porque en tan solo 30 minutos podrán trabajar todo el cuerpo y estar listos para volver al trabajo con un chute de energía y la sensación de bienestar que se siente tras liberar endorfinas.

Crea sentimiento de equipo: El entrenamiento funcional es de lo más completo ya que fortaleces musculatura y eliminas los depósitos de grasa que sobran. Esto pasa porque al trabajo de fuerza se suma una buena carga de actividades cardiovasculares que ayudan a quemar calorías de forma efectiva, incluso estando en reposo. Pero el health training no solo es un entrenamiento funcional constantemente variable, es además una clase colectiva única donde el esfuerzo compartido, la motivación entre compañeros y la superación de pequeños retos de forma permanente crea un vínculo entre sus usuarios que no consiguen otras disciplinas.

* Estudio Tendencias American College of Sport Medicine

