Storyous analiza las tendencias en restauración para el 2019 Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 15:44 h (CET) Storyous desvela las tendencias que predominarán en la hostelería y ayudarán a los restaurantes a diferenciarse y conectar con el cliente. Los negocios de hostelería en España tienen más opciones de atraer nuevos comensales, especialmente a quienes buscan vivir una experiencia auténtica que les sorprenda El sector de la hostelería en España está cambiando a buen ritmo y la evolución de la tecnología se empieza a notar en los negocios de restauración; los propietarios comienzan a darse cuenta de que la ayuda digital es beneficiosa tanto para la gestión de sus locales como para la captación de clientes o la fidelización de los que ya lo son.

Storyousel primer sistema de gestión y control de la información diseñado exclusivamente para restauración, da a conocer las principales tendencias del sector y cómo la tecnología influye en esta evolución.

Generación de experiencia en el comensal: la hostelería, a día de hoy, tiene que apostar por la innovación para conseguir que el cliente viva una experiencia única. El foodie, término con el que se conoce al usuario con el paladar más selecto, busca platos que fusionen culturas, sabores y texturas, aunque hay que buscar nuevas fórmulas para contentar a todo tipo de públicos: veganos, vegetarianos, comida saludable, intolerancias… Además, los consumidores quieren saber cada vez más qué es lo que comen, de dónde provienen los alimentos, la ética de su procedencia, si generan impacto ambiental, si son ecológicamente responsables, etc.

Impulsar nuevos canales a través de la digitalización que permitan a los propietarios de los establecimientos conectar con los consumidores a través de dispositivos móviles y de las redes sociales. Ya no solo se come 'por la boca'; todo plato es susceptible de ser fotografiado y compartido en redes sociales, a veces más protagonistas que el propio restaurante.

Evolución tecnológica: sin duda, la tecnología está ayudando a los restaurantes a mejorar la eficacia de sus negocios. Storyous trabaja para que los hosteleros tengan todo en el mismo sistema TPV y a un solo click.

La gestión más eficiente de los recursos humanos; gestión adecuada de los turnos, aprovechamiento de las capacidades de cada perfil, contratación de profesionales cada vez más formados y conocedores del sector. En definitiva, el sector de la restauración se enfrenta a nuevas tendencias y la digitalización es una de las mejores vías para generar esos beneficios entre los propietarios de los negocios hosteleros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.