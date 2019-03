La carroza temática de Final Fantasy XIV Online desfila en el Mardi Gras de Sidney Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 14:44 h (CET) Un Moogle, un Cactuar y Cherry Bomb fueron los globos gigantes que coronaron la carroza Las primeras imágenes de la colaboración con Sydney Gaymers que vio a FINAL FANTASY® XIV Online convertirse en el primer videojuego en formar parte de la cabalgata gay y lésbica Mardi Gras de Sidney han sido reveladas.

La carroza, que hizo su debut durante la Parade Night de 2019, contó con globos gigantes de un Moogle, un Cactuar y Cherry Bomb que tomaron el centro del escenario mientras 80 participantes del desfile formados por miembros de las comunidades de FINAL FANTASY XIV Online y de la asociación Sydney Gaymers celebraron el evento a su alrededor bajo el lema “Realms United”.

Las imágenes al completo pueden ser descargadas aquí.

La colaboración fue anunciada por primera vez en febrero de 2019 y marca de forma significativa la unión de 2.600 miembros de la comunidad australiana de Sydney Gaymers con la comunidad de Final Fantasy XIV Online.

“Para Sydney Gaymers es maravilloso poder colaborar con FINAL FANTASY XIV Online para la carroza de 2019, titulada Realms United. Significa muchísimo recibir el apoyo y reconocimiento directo de semejante icono de la industria. Y además nos ampara un juego en el que nuestra comunidad y nuestros valores se ven representados en gran medida. La comunidad de FINAL FANTASY XIV Online condena la discriminación y respeta la libertad y los valores individuales de cada persona. Para muchos en el colectivo LGBTQI+ las comunidades en línea suponen un espacio donde explorar su identidad personal. Nos permiten conectar con gente, celebrar lo que somos y reforzar que no estamos solos. Sydney Gaymers no podía contar con un patrocinador mejor para crear nuestra carroza más ambiciosa”, recalcó Peak Distapan, organizador de Sydney Gaymers.

“Esta colaboración jamás habría surgido sin el esfuerzo de nuestra comunidad. Cuando FFXIV participó en PAX Australia, los jugadores australianos de FFXIV fueron los que mejor nos arroparon con una genial bienvenida. Esto dio pie a que nuestra comunidad y Sydney Gaymers unieran fuerzas para hacer realidad la colaboración. Ver esto supone una gran alegría para mí, como la persona al cargo de FFXIV y también como un jugador más del título. FFXIV es otro mundo que continúa creciendo y ampliándose en línea, la idea es transformar a los jugadores en los aventureros llamados guerreros de la luz para continuar siendo libres. Me gustaría seguir desarrollando este universo codo con codo con las comunidades de todo el mundo”, añadió Naoki Yoshida, productor y director de FINAL FINAL FANTASY XIV Online XIV.

Ya en su 41ª edición, el carnaval gay y lésbico de Sídney es un festival de dos semanas que celebra la fuerza y la diversidad de la comunidad LGBTQI+, y que culmina con un desfile por el centro de Sidney, en Australia. Este espectáculo hace que la ciudad de Sidney se pare para dar visibilidad a las vidas, cultura, comunidades y creatividad LGBTQI+. Es el quinto año que Sydney Gaymers participa en el Carnaval Gay y Lésbico de Sydney.

Más información sobre el carnaval gay y lésbico de Sidney en: http://www.mardigras.org.au/

