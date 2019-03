Pavimentos de Hormigón impreso Paviconj con estética y durabilidad Comunicae

jueves, 7 de marzo de 2019, 11:17 h (CET) Cuando las personas se encuentran en un proceso de construcción o remodelación una fuente de dudas es: el tipo de pavimento a usar. Y, en esta línea de pensamientos surgen interrogantes, tales como: ¿Qué suelo es mejor? ¿Cuál pavimento brinda mayor durabilidad y resistencia? y ¿Cuánto se debe pagar por la instalación del suelo? ¿Qué es el hormigón impreso?

La técnica del hormigón impreso no es una novedad, pues lleva años en el mercado, pero con la salvedad de que sigue en aumento en popularidad. Esto se debe a que esta técnica permite aplicar diferentes grabados en bajorrelieve sobre su superficie, así como vistosos colores que le dan vida al hormigón tradicional empleado para pavimentar desde hace más de 50 años.

Con el pavimento impreso se consigue gran variedad de acabados para todo tipo de pavimentos. Es decir, se puede utilizar en interiores y exteriores con resultados extraordinarios. Se trata de un material ideal para cubrir superficies en jardines, patios, parques, rampas, centros comerciales, piscinas. Es decir, zonas castigadas por un alto tráfico peatonal.

¿Cómo logran estampar la superficie de hormigón impreso?

Los diseños en bajorrelieve se consiguen al aplicar moldes de neopreno sobre la superficie fresca del hormigón. Existen otros tipos de moldes, como el de madera, pero estos son muy raros y poco utilizados.

Los diferentes grabados imitan de forma excepcional materiales empleados en la pavimentación como la piedra, el ladrillo, adoquines parisinos o rectos, baldosas (clásica, rustica, laja la madera), etc. Igualmente, se pueden aplicar una gama de colores infinita, la cual se puede personalizar para así tener un piso único, que armonice con el entorno y los accesorios que se utilicen para decorar.

¿Cómo se realiza el hormigón impreso?

La ejecución del hormigón impreso Paviconj es rápida. Se hace tal y como si se fuera a hacer un pavimento clásico, gris de hormigón. Pero los resultados con esta técnica son impresionantes: pisos con hermosos diseños que evocan alegría y distinción.

Los pasos para su realización son los siguientes:

Preparación de la superficie: La base del terreno en la que se apoyará el piso de concreto impreso tiene gran importancia, ya que de esta depende su comportamiento en el futuro, así como su baja o alta resistencia.

Por lo tanto, el terreno debe ser estable, estar bien nivelado y compactado para la correcta colocación del material. Asimismo, debe estar libre de cualquier material que presente alguna incompatibilidad con el concreto.

Por otro lado, la superficie del terreno no debe alterar ni la resistencia ni el color ni la estabilidad del hormigón.

Encofrado: El encofrado consiste en la preparación de un recuadro hecho con listones de madera para retener la mezcla de hormigón y darle la forma deseada al piso. Este debe estar reforzado en las esquinas para que, cuando se volque el hormigón, estas no se deformen.

Colocación de mallazo: Este es muy importante, sobre todo, en los pavimentos de gran extensión, ya que el acero en el concreto ayuda a evitar la formación de grietas en la superficie.

Preparación y manipulación del hormigón: La mezcla de concreto ha de seguir las mismas normas utilizadas en la construcción de edificios.

Se vierte una capa de hormigón, según el espesor estimado (de 10 a 15 cm). Una vez vertido sobre el terreno, se extenderá, alisará y nivelará con la ayuda de una regla para conseguir sacar poros al hormigón.

Aplicación de la capa de rodadura: Con el hormigón en estado plástico (fresco), se espolvorearán los pigmentos especiales, aproximadamente de 4 a 5 Kg/m2 para obtener un color duradero. Esta capa de rodadura se trabaja usando una llana de magnesio y se incorporará el color a la superficie a través de los poros que se han creado previamente sobre el hormigón en el paso anterior.

Utilización de moldes para obtener el hormigón impreso: las plantillas o moldes que se emplearán le darán el grabado deseado. Los moldes deben de aplicarse cuando la superficie se encuentra en estado plástico, pero muy firme. De esta manera se evita que las plantillas se hundan al colocarlas.

Se inicia con la aplicación de un desmoldante, luego se sigue con la colocación de las plantillas por donde se inicia el vertido del hormigón, y se golpeará suavemente con un mazo para marcar el relieve.

Confección de juntas: Si la superficie es muy grande se deben de realizar las juntas de dilatación para evitar fisuras en la superficie una vez que el hormigón se vaya expandiendo. Estas se hacen con un disco de diamante. El ancho recomendado de la junta es de unos 3 mm y la profundidad recomendada es de 1/3 del espesor de la losa. Estas deben realizarse cada 25 metros aproximadamente.

Lavado del hormigón: se limpia la superficie impresa con agua a presión para eliminar los restos que puedan quedar del desmoldante.

Aplicación de resina sobre el pavimento: Luego de 72 horas es aconsejable aplicar la resina a la superficie del pavimento. Esta sellará la superficie del hormigón impreso y también le dará un aspecto brillante. Esta capa de sellado debe aplicarse utilizando resinas transparentes resistentes a la intemperie.

Ventajas del hormigón impreso

Impermeabilidad: Gracias a la resina que se aplica sobre su superficie, esta queda impermeable. Por lo que aguanta derrames, incluso de aceite.

Durabilidad: La durabilidad es la misma que otros pavimentos de hormigón, como el pulido o el rayado. Resistencia: el pavimento impreso mejora la resistencia del hormigón bajo condiciones climatológicas adversas. Por ejemplo, los cambios de temperatura, la incidencia excesiva de rayos del sol, la lluvia, la nieve.

Poco mantenimiento: no es necesario emplear algún mantenimiento específico, salvo lavar la superficie con agua de vez en cuando para eliminar la suciedad.

Antideslizante: En teoría el hormigón impreso es antideslizante, pero todo depende de la resina que se utilice en su superficie.

Diversidad de colores y formas: Es un pavimento altamente personalizable.

Rápida y fácil instalación: su ejecución es mucho más rápida que realizar el trabajo con materiales reales cómo baldosas, piedra, adoquines.

Es un pavimento continuo: Lo que evita la formación de malas hierbas, como lo es el caso de los adoquines.

Bajo coste: Es mucho más económico que otras alternativas similares para pavimentar. Su precio oscila entre los 17€ y 50€ el m2, dependiendo de la calidad del trabajo que se quiera realizar.

Inconvenientes con el hormigón impreso

Uno de sus inconvenientes al aplicar esta técnica es que se cometan errores en su puesta en marcha, por parte de la empresa contratista. Una mala aplicación puede generar fisuras en el pavimento.

La aplicación de la resina de acabado final depende de las condiciones meteorológicas.

Mantenimiento del pavimento impreso

Este tipo de pavimento no necesita de mantenimiento, basta con lavar de vez en cuando con una manguera. Aunque se aconseja limpiar y resellar su superficie cada cierto tiempo para mejorar su apariencia.

Importante: No se pueden utilizar productos ácidos o cáusticos sobre su superficie para evitar el deterioro del pavimento.

