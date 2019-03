Freshly Cosmetics advierte que la contaminación es el peor enemigo de la piel Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 15:46 h (CET) Cada vez son más los expertos que alertan sobre el aumento incontrolado de los niveles de contaminación. La dermis es el órgano más grande del cuerpo. Freshly Cosmetics creó el Multiantiox Facial Plan, el pack de serum y crema facial, a partir de ingredientes naturales De hecho, se han empezado a publicar estudios que demuestran que la contaminación quita la salud. Según datos de la OMS, la mala calidad del aire provoca daños en diversas partes del cuerpo y, entre ellas, la piel.

Es importante tener en cuenta que la dermis es el órgano más grande del cuerpo, el que protege y, por lo tanto, uno de los que más sufre el impacto de los altos niveles de polución. El tráfico de vehículos en las grandes ciudades es, en muchas ocasiones, uno de los principales causantes de la contaminación. Y es que justamente esta suciedad, invisible, altera la capacidad del organismo para regenerar las células de la piel.

Pero ¿cuáles son las substancias dañinas? Las partículas de humo, los químicos industriales, el polvo, los metales pesados, etc. Todos ellos se adhieren a la piel, obstruyen los poros y provocan la aparición de impurezas y puntos negros. Pero el tema no acaba aquí, la contaminación acelera el envejecimiento prematuro de la piel, favorece la aparición de manchas y el aumento de líneas de expresión, arrugas y pérdida de firmeza.

Por si fuera poco, la polución atmosférica hace que la piel esté más seca y sin vida, por lo que la deshidratación cutánea también tiene que ver con la contaminación. Aun así, ¿qué se puede hacer para proteger y cuidar el cuerpo y rostro? Los expertos de Freshly Cosmetics, la marca española pionera en el sector de la cosmética natural 100% libre de tóxicos, ha investigado para sacar referencias de cosmética antipollution.

Siendo fieles a su filosofía de creación de productos sostenibles, veganos, detox, cruelty free, naturales y 100% toxic free, la marca recomienda un cuidado diario de la piel. El rostro es el que más sufre, por lo que se debe mimar con productos antioxidantes, hidratantes y que bloqueen la polución, además de limpiar. Por ello la compañía creó el Multiantiox Facial Plan, el pack de serum y crema facial, a partir de ingredientes naturales. Sus componentes protegen de los posibles daños causados por la contaminación, además de prevenir y revertir signos de envejecimiento cutáneo, actuar como potente hidratante durante 24 horas y reducir la inflamación y rojeces esporádicas.

Aun así, el resto del cuerpo (e, incluso, el pelo) también sufre el impacto de la polución atmosférica. Por ello, desde Freshly Cosmetics aconsejan el uso de productos libres de sulfatos y siliconas para desintoxicar la piel y mantenerla hidratada, exfoliada y purificada.

Es importante mantener cuidadas todas las partes del cuerpo sin dejar descuidar zonas específicas, como los labios, las manos y uñas o las axilas.

Aunque los efectos negativos de la polución no aparezcan de inmediato en la piel, no se puede esperar a encontrar una fórmula mágica en cuanto se perciban imperfecciones. Adoptar una rutina es básico para evitar futuros problemas cutáneos. Cuidar la piel ahora para mantenerla a salvo mañana. Hay mucho en juego y nada que perder.

