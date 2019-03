Dianova lanza campaña para una 'Igualdad de Género real' Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 15:18 h (CET) Del 4 al 8 de marzo, Dianova lanza la campaña #YourVoice+ para sumarse a la lucha contra las múltiples barreras que aún impiden que las mujeres alcancen una igualdad real en términos de educación y empleo En todos los países del mundo, las mujeres enfrentan múltiples formas de discriminación en el lugar de trabajo, para acceder a un empleo o para recibir la educación a la que tienen derecho. Incluso en los países donde los derechos de las mujeres son los más avanzados, todavía existe una brecha, más o menos importante, entre los salarios de hombres y mujeres, por el mismo trabajo realizado. Las Naciones Unidas estiman que, en promedio, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres reciben solo 77 centavos, una brecha salarial del 23%.

A nivel mundial, el 88% de los países tienen leyes restrictivas contra el trabajo de las mujeres; 59 países no tienen una ley contra el acoso sexual en el trabajo y en 18 países se puede impedir legalmente que las mujeres trabajen. Sin embargo, garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo podría ser incluso más beneficioso de lo que se pensaba originalmente. En una entrevista reciente, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que, si estos países deciden abandonar las leyes discriminatorias sobre el trabajo de las mujeres y aprovechar sus competencias y habilidades, sus economías nacionales podrían aumentar un 35%. Además, de acuerdo con las Naciones Unidas, si las mujeres participaran en la economía al mismo nivel que los hombres, el PIB mundial podría aumentar en un 26%.

A pesar del esfuerzo y el progreso de las últimas dos décadas, todavía hay más niñas que no van a la escuela que niños. Según un estudio de la UNESCO, de los 63 millones de niños de 6 a 11 años que aún están excluidos del sistema educativo, el 54% son niñas, en comparación con el 58% en 2000. Sin embargo, la educación y capacitación de las niñas representan un desafió fundamental para el desarrollo: se ha demostrado que, al acceder a la educación, las mujeres tienen una mejor salud, se casan más tarde, tienen menos hijos y también son más sanos y, finalmente, están más involucradas en la vida de su comunidad y en la economía de su país.

Lograr una verdadera igualdad en términos de educación, salario y participación en la economía podría ser un proceso muy largo. Es por eso que todo el mundo debe comprometerse con este objetivo. Las políticas nacionales primero deben evolucionar: hay que rechazar las leyes discriminatorias, consagrar el principio de igualdad en la constitución, hacer el transporte más seguro para las mujeres, establecer guarderías gratuitas o de bajo costo, cambiar las leyes hereditarias (en algunos países solo los hombres pueden heredar plenamente), etc.

"Todos tenemos el deber de actuar. Ya no podemos permitirnos perder el talento y las habilidades de millones de mujeres. La creación de sociedades más justas, más sostenibles y más equitativas se hará con la participación plena de las mujeres, o bien no se hará", Montse Rafel.

#YourVoice+ tiene el objetivo principal de hacer que la voz de mujeres y hombres tenga el mayor alcance posible para poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia el logro de la Visón de la Agenda 2030: una visión de un mundo "en el que todas las mujeres y niñas disfrutan de plena igualdad de género y se han eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento".

Para participar en la campaña, Dianova invita al gran público a contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles se cree que son las barreras que aún impiden que las mujeres accedan a la educación, a la igualdad salarial y a mejores oportunidades de empleo y capacitación?.

Se puede contestar a ésta pregunta, ya sea en un vídeo, un podcast o un post, y subirlo a redes sociales con el hashtag #YourVoice+

'Súmate y haz que la voz de las mujeres se escuche'.

Acerca de Dianova

Dianova International es una ONG que se dedica a dar soporte a una red de organizaciones que operan en 20 países de 4 continentes ayudando a las personas más vulnerables, y a promover el progreso social ante foros y organismos internacionales donde se debaten las políticas sociales. La Red Dianova contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones consultivas con UNESCO. Dianova también integra el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (CoNGO), de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC), del Comité de ONG de Salud Mental y del Comité de Viena de ONG sobre drogas (VNGOC).

Para más información contactar con:

Sra. Montserrat Rafel Herrero, directora general

Tel. 34 93 636 57 30

E-mail: montse.rafel@dianova.ngo " Sitio web: www.dianova.ngo

