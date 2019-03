Manual de autobombo político Suso do Madrid, La Coruña Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de marzo de 2019, 17:14 h (CET) Después del famoso episodio de la tesis de Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno vuelve a las andadas editoriales con la publicación de un libro de autopromoción que se está convirtiendo en tema permanente de chanza pública. Su título es “Manual de resistencia” y pretende ser un lavado de imagen en toda regla. No es infrecuente que los que han sido Presidentes del Gobierno publiquen sus memorias una vez han abandonado la Moncloa. Lo que no es normal es que lo hagan mientras están aún en su cargo.



Del contenido del libro, más allá de algunos episodios de mal gusto, como el de que su primera decisión fue el cambio de colchón del dormitorio de la Moncloa, hay que destacar la carencia de pudor de un presidente que para darse importancia es capaz de revelar conversaciones privadas con el Rey. Durante los meses en que Sánchez ha sido presidente hemos criticado muchas de sus decisiones políticas, pero era difícil imaginar esta capacidad para hacer el ridículo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.