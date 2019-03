Crisis moral y cultural de Europa

Hace tres semanas se presentaba en el Senado francés una plataforma intelectual promovida por la Federación Europea “One of Us”, que preside el ex ministro español Jaime Mayor Oreja, y cuyo objeto es la recuperación de los valores cristianos que dieron origen a la Unión Europea, especialmente el respeto a la vida humana. Unos días antes, Mayor Oreja explicó que la peor crisis que padece Europa no es ni económica, ni financiera, ni siquiera política, sino moral, cultural y de civilización, lo que se traduce en una crisis de conciencia y de actitud personal ante la vida humana.