Formación ante las noticias falsas Pedro García, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de marzo de 2019, 17:09 h (CET) Francia ha plantado cara a las noticias falsas y a la desinformación. Las batallas se libran en el frente político, legislativo, cultural y educativo. Desde la sociedad civil, los profesionales de la información proponen iniciativas. Con buen tino. Un ejemplo es la asociación Entre Les Lignes (Entre líneas), liderada por Sandra Laffont, periodista de la veterana agencia France-Presse.



La estrategia francesa es "bastante única" y "absolutamente notable", explica al New York Times (13-12- 2018) Renee Hobbs, profesora de la Universidad de Rhode Island y especialista en alfabetización mediática.



¿Cómo ha conseguido Francia coordinar esfuerzos para crear un programa de educación nacional? La idea de Laffont y sus colegas creció en un terreno bien preparado. En los años 70 ya estaban sentadas las bases del CLEMI (Centro de Educación en Medios e Información), un organismo que depende del Ministerio de Educación. Dirigido por un periodista y con la orientación de profesionales de la educación, ofrece recursos para profesores y organiza concursos de periodismo en los colegios. "No se trata de hacer que nuestros estudiantes sean periodistas en ciernes, sino ciudadanos ilustrados" Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.