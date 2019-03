Con los de la moción de censura

El presidente, en la entrevista en TVE el día siguiente de anunciar la convocatoria de elecciones, quiso mostrarse como un político de centro y moderado. Pero tuvo palabras poco equilibradas al referirse a los partidos de la oposición. A PP y a Ciudadanos los acusó de no ser leales con el Estado por no haber apoyado su estrategia con el independentismo, y sugirió falta de calidad en sus convicciones constitucionales.



El panorama político ha cambiado sustancialmente desde 2015 en España, y es difícil que las urnas arrojen mayorías suficientes. Harán falta dos o más partidos para conseguir una investidura, y es conveniente que los electores sepamos con quién están dispuestas a pactar las formaciones por las que optan. Después de la entrevista en TVE sabemos que Sánchez no está cerrado a reeditar una mayoría como la que hizo triunfar la moción de censura contra Rajoy.