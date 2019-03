Aldabonazo europeo en Madrid a España y Trump

Aldabonazo es el golpe dado con la aldaba en la puerta para llamar, o el ruido producido por este golpe. Lo de hoy en Madrid ha sido un aldabonazo de la Unión Europea, a España y al Presidente Trump. Dados el lenguaje diplomático y los hábitos en las relaciones internacionales, acaso lo de Günther Oettinger, Comisario Europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, sea algo más que un golpe de aldaba y merezca ser calificado de sartenazo, que es más rotundo.

Porque es raro que un Comisario Europeo produzca estridencias, llama la atención el aldabonazo doble que, usando el suevo, ha dado Oettinger ante la ministra de Economía y Hacienda, Nadia Calviño, que le presentaba. Un cristianodemócrata, sin ambages ni disimulos, lanzaba sus mensajes ante una europea socialdemócrata mientras desgranaba la agenda de su comisión y exponía perspectivas para 2019. En principio, el discurso era aceptable, pero en su parlamento fue introduciendo unos mensajes atípicos dirigidos a España como miembro de la UE y, de forma burda y chirriando, a Trump.



- Los últimos años han sido buenos para la economía de la UE con mayor desarrollo del previsto. La recaudación de impuestos ha sido superior a lo pronosticado. Las cifras de contratos laborales han ido bien. Ha descendido el desempleo juvenil. No hemos llegado donde queríamos, pero el desarrollo ha ido en la buena dirección. Pero de cara al futuro la situación económica va a oscurecerse. Los mejores años han pasado. Y el pronóstico para el 19 y 20 va a ser inferior al previsto. Tenemos problemas internos y riesgos externos.



Así empezaba el Comisario para continuar con un análisis sombrío: Brexit, catástrofe económica para el Reino Unido y perjudicial para la UE. Contamos con lograr en los próximos días una salida ordenada. Un brexit desordenado sería un riesgo para la UE. Hay problemas con la jurisdicción de algunos paises, hablamos de Polonia, Rumanía, Hungría.



Endeudamiento público elevado en Italia. Riesgo bancario y presupuestario en determinados paises suponen riesgos para todos. También preocupaciones en el exterior, como el comercio. Como europeos, interesa comerciar con todo el mundo y muchos quieren comerciar con nosotros. Los americanos se han despedido de las regulaciones correspondientes al comercio mundial y muchos países quieren relaciones con nosotros (Australia, Nueva Zelanda, Japón, México, Mercosur...). Se están generando nuevas reglas y nosotros, como europeos, podemos aportar valores (nada de trabajo infantil) que podemos incorporar al comercio mundial. Por otro lado, la guerra comercial China-USA puede volver. También en USA-UE hay una moratoria limitada. Juncker consiguió una moratoria con el presidente Trump. Estamos intentando negociar para facilitar importaciones y evitar proteccionismos pero no sabemos si va a funcionar. Hay quien querría imponer aranceles a la importación de vehículos. Sé que hay vehículos fabricados en Francia o Alemania con productos y técnicos de otros paises europeos. Evitar guerra comercial UE-USA. Hay riesgos en Turquía con inflaciones 3 años superior al 20 %. Venezuela insolvente. Argentina en situación económica malísima. Brasil, con presidencia nueva, no se sabe si quiere abrirse al mundo. Es decir, hay riesgos fuera de la UE que si confluyen pueden provocar recesión. Vivimos en una competencia de valores. Hemos crecido en un orden de valores: democracia participativa, economía social de mercado, división de poderes, independencia de la justicia. Una sociedad liberal. Con libertad. Podemos movernos con libertad, comprar, vender y vivir como en ningún otro continente. Hemos exportado nuestros valores, pero hay otros órdenes, Autocracias. Putin, Erdogan. También desde la Casa Blanca nos llegan autócratas. Si queremos conservar nuestros valores, tenemos que luchar. No está claro que podamos conservar ese orden. Pensemos en China. Supremacía china, inteligencia digital. Y la UE rezagada. Se trata de soberanía digital, de independencia.



Donde somos competitivos, debemos seguir siéndolo; y donde no, debemos intentarlo. Tiene que ver con el proyecto europeo. La UE no es suficiente, hay que pensar en el interés de las personas a nivel local, regional, estado miembro y UE. Europa supone un valor añadido. Se trata de seguridad interior y exterior. Para, con o sin los Estados Unidos, garantizar o preparar seguridad. Necesitamos colaboración policial. El terrorismo no para en nuestras fronteras. Necesitamos un plan para África y Marruecos, que no es sólo vecino de España, es un vecino europeo. Es nuestra responsabilidad, no sólo de los que están en el Mediterráneo. Necesitamos proyectos de investigación comunes. Se trata del futuro de Europa que se expresa en cifras. En solitario, ni empresas ni estados pueden competir con Google, Amazon, Microsoft o Alibaba. Conjuntamente, tendremos oportunidad de fortalecer posición con programas europeos. España, además de programas de cohesión y rurales, será importante en programas comunes. Se trata de dónde Europa puede generar valor añadido. Un ejemplo, si el RU se va de Europa, España será grande, pero su población es igual a la de Tokio. En esta dinámica, con millones de chinos, indios, estadounidenses, creciendo África, necesitamos una Europa fuerte con mercado interior. Solidaridad entre los estados miembros. En 2019 tenemos elecciones europeas. Veremos hacia dónde va el futuro europeo. Hay populistas, anti-europeos, neo-nazis y movimientos en la UE que quieren debilitar o destruir Europa. Se trata de participar. El presidente del Parlamento, Draghi, se retira. El 50 % de parlamentarios será nuevo. Mientras, el presidente de China es vitalicio, Trump seguirá dos años, Putin gobierna desde hace 16 y Erdogan seguirá en Ankara. Tenemos que demostrar que la democracia en el arte de gobernar admite otras formas. Es importante que sean la élite de sus sociedades. Les invito a que lo sean. Que caminemos hacia el futuro en competencia con nuestros adversarios. Los autócratas, en Moscú y Ankara, viven el juego de divide y vencerás. Si permitimos que nos dividan, habremos perdido. Si no, nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros.



Con eso acabó el discurso. En el turno de preguntas, había algo que verificar y matizar. Se vio al Comisario confundir una pregunta, incidir en la realidad turca, la figura de Erdogan y mostrarse condescendiente con los turcos. También su mente contable, capaz de percibir estados pagadores. Volvió al brexit y a las posiciones británicas frente a él. Y, en su condición de alemán, subordinó su puesto de Comisario, para comparar el trato de Alemania y España con Europa.



También hubo dos inquisiciones importantes:

- Sobre los PGE presentados por Sánchez y rechazados. Contestó que ya no preocupan los Presupuestos españoles en UE. España es más estable que hace años. Si su economía crece y es atractiva para inversiones, España no preocupa.



- Y sobre el apoyo de la Comisión a la negociación con USA en materia de aranceles, y por qué calificó a Trump de autócrata. Respondió que no cree que Trump respete la verdad y que presenta rasgos autócratas. Que, lamentablemente, la actitud de Estados Unidos frente a la UE, la OTAN o la moneda única no muestra a un socio fiable. Sobre el apoyo de la Comisión a la negociación sobre aranceles dijo que las relaciones no debieran sufrir aranceles de castigo. Lo justificó afirmando, que es una tontería suponer que importar coches de Europa ponga en riesgo a USA, porque en ningún lugar se producen más BMW que en USA, coches que van a Asia. Con vistas al futuro, afirmó “En el marco de las negociaciones entre Juncker y Trump queremos negociar el futuro para todos los bienes y mercancías, eliminar todo tipo de arancel y eliminar proteccionismos. Espero que en abril la comisión reciba el mandato de los Estados miembros para poder negociar...Espero que por esta senda lleguemos a un acuerdo que impida aranceles de castigo. Juncker estaría dispuesto a volar a USA en mayo y a hacer todo lo posible para que las relaciones comerciales entre USA y la UE sean mejores”. Esto también interesa a España, porque hay piezas de vehículos que son españolas.



No se hicieron, pero hay preguntas que no deben quedar en el tintero:

¿Por qué Juncker suelta en Madrid a un comisario europeo con un discurso com éste?¿Qué importancia le da Trump a la UE para que ésta le provoque así?