AleaSoft: El PNIEC apuesta por la fotovoltaica y la eólica para liderar la transición energética Comunicae

miércoles, 6 de marzo de 2019, 10:43 h (CET) AleaSoft analiza el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y sus intenciones para el sector eléctrico, donde se echa en falta el papel que la consultora prevé para el hidrógeno El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es un documento transversal que aborda la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) desde muchos ángulos, desde el transporte y la generación de electricidad, hasta el empleo y el I+D. El objetivo del Plan es lograr en 2030 una reducción de las emisiones del 20% respecto a los niveles de 1990. Eso significa reducir más de un 30% los niveles de emisiones actuales. El borrador del Plan expone las bases para avanzar en la transición energética y alcanzar el objetivo final de descarbonizar totalmente la economía y convertir España en un país neutro de carbono en 2050.

En la transición energética y la disminución de emisiones de gases contaminantes, la generación de electricidad va a tener un protagonismo central. El sector de la producción eléctrica es uno de los mayores responsables de la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pero también es uno de los sectores con mayor margen de reducción de emisiones gracias a la generación de electricidad a partir de fuentes de origen renovable.

La meta del Plan es lograr en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%. Para el sistema eléctrico, el objetivo es una producción de electricidad a partir de energías de origen renovable de cómo mínimo el 70% para 2030 y con el objetivo final del 100% en 2050. Para ello, el PNIEC propone instalar 69 GW de potencia renovable hasta 2030, y rebajar la potencia convencional en 15 GW.

La tecnología estrella en esta revolución renovable va a ser la energía solar con 37 GW nuevos, de los cuales 32 GW serán de tecnología fotovoltaica y 5 GW de termosolar. Esta nueva potencia representa un aumento del 530% respecto a la actual. Como ya se ha publicado anteriormente, en AleaSoft se considera que la fotovoltaica es la tecnología más preparada para liderar la transición energética por el abundante recurso solar que existe en la Península Ibérica, sobre todo en su mitad sur.

La segunda tecnología en potencia a instalar antes de 2030 es la eólica con 27 GW nuevos y un aumento de la potencia del 114%. Y ya por detrás de la solar y la eólica, con mucha menos nueva potencia están el resto de tecnologías renovables que supondrán otros 5 GW adicionales.

Por el lado de la reducción de la generación convencional, la tecnología que se pretende eliminar más rápidamente es el carbón. En 2030 se prevé retirar al menos 8,7 GW de los 10 GW actuales, pero con la intención de llegar a cerrar el 100% de las plantas si la seguridad de suministro lo permite. El Plan considera que las centrales térmicas de carbón ya no serán rentables en 2030 si el precio de los derechos de emisiones de CO2 llega a los 35 €/t. Ahora mismo el precio se encuentra alrededor de los 23 €/t después de que se triplicara en 2018.

La otra tecnología convencional condenada a desaparecer según el borrador es la nuclear. Para 2030 se espera disminuir a la mitad la potencia instalada cerrando 4 GW correspondientes a cuatro reactores de los siete operativos ahora mismo. En menor grado, las otras tecnologías a reducir son la cogeneración, la generación con residuos y fuel-gas.

Sorprende la intención del Plan de retirar hasta 2 GW de cogeneración. La patronal del sector ya ha manifestado su desacuerdo. La cogeneración es una de las tecnologías más eficientes a la hora de producir calor para la industria. Producir toda esa energía térmica utilizando directamente electricidad representaría un gasto desproporcionado para esas industrias. Según AleaSoft, la mejor estrategia para reducir las emisiones en las industrias que requieren calor es la cogeneración con gas renovable o incluso con hidrógeno, que, según la consultora, es el combustible del futuro y, además, no produce emisiones.

Según destaca AleaSoft, la propuesta de transición renovable del Plan demuestra de manera muy clara la necesidad que continúan teniendo las energías renovables de una tecnología de respaldo debido a su naturaleza intermitente: para retirar 15 GW de potencia convencional hace falta instalar 69 GW de potencia renovable. El borrador apuesta por mantener el gas como tecnología de respaldo manteniendo la potencia instalada de esta tecnología al menos hasta 2030. Pero el respaldo para la generación renovable intermitente también es atacado desde otros dos flancos: el almacenamiento y las interconexiones.

De cara al almacenamiento de energía, el Plan promoverá las centrales hidroeléctricas reversibles, conocidas como centrales de bombeo, con 3,5 GW nuevos que permitan gestionar la generación renovable y, adicionalmente, puedan ayudar en la regulación de las cuencas en condiciones de fenómenos extremos. También se contempla la instalación escalonada de hasta 2,5 GW de baterías a medida que la tecnología vaya madurando.

En AleaSoft se echa en falta el papel del hidrógeno como herramienta de almacenamiento de grandes cantidades de energía durante periodos largos de tiempo, siendo capaz de complementar la estacionalidad de gran parte de la producción renovable. En el Plan solamente se menciona el hidrógeno como combustible alternativo para el transporte.

Por la parte de las interconexiones, el Plan menciona solamente los proyectos ya planificados de aumento de las interconexiones con Francia hasta los 8000 MW y con Portugal hasta los 3000 MW. Aun con estos aumentos de la capacidad de intercambio, España no alcanzará ni un 10% de interconexión con respecto a su potencia instalada total y continuará lejos del objetivo mínimo del 15% de la Unión Europea.

La propuesta de Plan también tiene en cuenta el aumento de la eficiencia energética como herramienta indispensable para la transición energética. La economía española ha interiorizado la importancia de la eficiencia energética a golpe de crisis ya que, tal y como mostró AleaSoft en una noticia reciente, después de la crisis económica, la intensidad energética se ha reducido claramente y con ello ha aumentado la eficiencia energética.

Otros aspectos importantes que el borrador también considera son el autoconsumo y, en general, un papel más activo del consumidor. Con la aprobación del Plan se incluirá el agregador de demanda como nuevo sujeto del sector eléctrico para promover la participación de la demanda en los servicios de ajuste. Se espera que la agregación de la demanda permita una mayor participación de la generación distribuida y el autoconsumo en los mercados de ajuste y de balance.

Para más información, es posible seguir el siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/pniec-apuesta-fotovoltaica-eolica-liderar-transicion-energetica/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los vecinos de Costa Calma en Fuerteventura se movilizan en apoyo de los hoteles SBH Sol y Mar Hoteles implanta su plan de igualdad de género Una vivienda puede incrementar su valor hasta un 25% invirtiendo en soluciones de eficiencia energética Las mujeres autónomas resistieron mejor durante la crisis, según el Ministerio de Bienestar Social Escape Room 2.0: La siguiente revolución en actividades de Team Building para empresas