Curso gratuito de SEO y Marketing digital en GoKoOM Rank Tracker

miércoles, 6 de marzo de 2019, 08:46 h (CET) GoKoOM Rank Tracker, acaba de lanzar un curso de SEO y Marketing gratuito para sus clientes. El curso es 100% online y cada semana los alumnos pueden acceder a nuevas lecciones. A lo largo del curso, será desarrollada una nueva web desde cero, a la que se le aplicarán técnicas SEO y marketing digital, por lo que los alumnos podrán aprender viendo como sus profesores, profesionales del SEO, trabajan en un proyecto 100% real GokoOM acaba de anunciar el lanzamiento de su Curso de SEO y Marketing Digital. La buena noticia para sus clientes es que es 100% gratuito.

El curso parte desde cero, por lo que es ideal para principiantes, pero en seguida alcanza un nivel medio, por lo que ayudará a muchas personas que se están iniciando o ya llevan un tiempo en el mundo de los negocios digitales y el posicionamiento de páginas web.

Cada semana se abren nuevas lecciones, ya que este curso es de formación continua y el objetivo de GoKoOM es que sus clientes mejoren su nivel de SEO y Marketing y sean cada día más competitivos.

Este es el primer curso de SEO 'Reality Show' porque durante el curso, los profesores realizan un proyecto desde cero, paso a paso. Se escoge el tema, el dominio, se realiza el estudio de palabras clave, Seo on Page, linkbuilding, monetización etc. y los alumnos pueden ver en los vídeos todo el proceso, incluso las ganancias e inversiones y todas las técnicas aplicadas.

El curso es 100% online y las clases son en formato vídeo, a las que se acompañan muchas veces material complementario, como documentos y hojas de cálculo.

Para acceder al curso, hay que tener cuenta en GoKoOM, cuyos planes arrancan desde 9,90€ al mes. No obstante, es posible abrirse una cuenta gratuita, válida durante 10 días, sin necesidad de introducir ninguna tarjeta de crédito.

GoKoOM Rank Tracker es un software en la nube, que proporciona cada día, la posición en Google de todas las palabras claves de una web, monitoriza sus rankings y muestra los resultados en gráficas permitiendo a sus usuarios conocer la evolución del posicionamiento de su website en Google.

Además, GoKoOM detecta cada día fallos en las webs que rastrea y avisa de ellos gracias a las SEO Tareas, para que los webmasters puedan corregir errores en sus webs.

GoKoOM es el Rank Tracker líder del sector en español, contando con clientes en todo el mundo, en especial en España y Latino América. En breves días, lanzará al mercado la versión en inglés de su web y su curso de SEO.

