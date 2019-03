La Agencia de Marketing digital de Madrid Sr. Potato inaugura su Talent Lab Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 15:46 h (CET) La agencia de marketing digital de Madrid Sr. Potato mantiene su política de formar al personal en su propia metodología de trabajo, para así asegurar que cuenta con un equipo altamente cualificado para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. Para ello, sustituye la figura del tradicional becario por miembros del Talent Lab creado por la propia agencia para dar una formación más especializada que la mayoría de másters y cursos de marketing actualmente disponibles El Talent Lab de Sr. Potato ofrece a jóvenes licenciados y estudiantes de postgrado u otras especialidades la oportunidad de ingresar en un programa gratuito de formación y capacitación de 6 meses, al final del cual podrán incorporarse a la plantilla de la agencia si superan el último proceso de selección. Durante la duración del programa, los candidatos recibirán formación metodológica y en el uso de nuevas tecnologías, así como técnicas para mejorar la creatividad, la productividad o el servicio final que reciben los clientes de la agencia.

Según David de Silva, CEO de Sr, Potato, “todas las agencias de marketing se parecen, tienen una recepción muy bonita para engatusar a los clientes y luego son como granjas de pollos con largas mesas y un montón de gente sentada delante de ordenadores. Por tanto, estamos convencidos de que la diferencia entre una buena agencia de marketing y otra aún mejor, reside en las personas que la conforman y por ello, en Sr. Potato no sólo nos preocupamos de darles la mejor formación continua posible, sino también en ofrecerles la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en Sr. Potato y, algo que es muy importante para nosotros, en permitirles compaginar su vida profesional y personal”.

Con esa finalidad surge el Talent Lab, un instrumento usado por la agencia para proporcionar formación continua sobre marketing digital y en redes sociales, no sólo a las nuevas incorporaciones, sino a todo el personal de la agencia, para que estén siempre formados en las últimas tecnologías, metodologías y tendencias del sector, así como motivados para alcanzar la excelencia profesional. Esta iniciativa se ha puesto en marcha a principios de 2019, pero recoge los aprendizajes de más de tres años de formación interna realizada por los responsables de la empresa, así como de la amplia trayectoria como docentes de algunos de sus socios.

A pesar de no contar aún con cuatro años de vida, la Agencia de Marketing digital Sr. Potato ya trabaja con clientes de primer nivel tanto en proyectos nacionales como internacionales y cuenta con la reputación de ser una de las agencias más innovadoras y creativas del sector, con una clara diferenciación de la competencia tanto en su portfolio de servicios, como en su metodología de trabajo, destacando por realizar proyectos a medida, orientados a la conversión y que incorporan siempre las últimas tendencias y tecnologías disponibles en el entorno de las redes sociales y el marketing digital. Por tanto, 2019 es un año fundamental para la agencia, donde esperan consolidar su posicionamiento empresarial, ampliar su modelo de negocio para potenciar la creatividad y la producción de contenidos multimedia, y duplicar la facturación obtenido en el ejercicio anterior.

