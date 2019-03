Un Día del Padre repleto de sonrisas con Clínica Den Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 15:14 h (CET) Referentes en ortodoncia a nivel internacional, Clínica Den propone sorprender regalando una sonrisa renovada y llena de cariño La sonrisa es el símbolo de felicidad por excelencia. Se sonríe cuando se es feliz y se disfruta de momentos inolvidables, como los que se viven en familia y en compañía de seres queridos.

En Clínica Den quieren celebrar el Día del Padre proponiendo un tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos por 79€ al mes.

Se trata de un tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos con brackets metálicos, autoligables de baja fricción FACE EVOLUTION II.

Como especialistas en Ortodoncia liderados por el Dr. Canábez, su tratamiento de ortodoncia proporciona una sonrisa estética y salud funcional al sistema masticatorio.

Alberto Canábez, Director Médico de Clínica Den y Ortodoncista con más de 25 años de experiencia, es un referente a nivel mundial. Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia, miembro fundador de FACE Iberia Sociedad de Ortodoncistas y miembro honorario de The Dawson Accademy, imparte conocimiento sobre su especialidad alrededor del mundo.

Para poder asegurar la salud del sistema masticatorio a largo plazo es fundamental una función masticatoria sin sobrecargas. Se puede recibir este tratamiento a cualquier edad, aunque las características del tratamiento son un poco diferentes.

La misión de Clínica Den es prevenir, diagnosticar y corregir las posibles alteraciones de la sonrisa y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas.

Los brackets permiten corregir los problemas con los que tratan a diario su equipo de ortodoncistas.

En Clínica Den cuentan con los brackets más innovadores del mercado para poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes, según caso y necesidades de cada uno de ellos.

Su objetivo no es otro que poder ofrecer los mejores resultados a largo plazo, así como asegurar la mejor estética y funcionalidad.

*Tratamiento financiado a 60 meses. Consultar con administración.

