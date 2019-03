La segunda temporada del Circuito Tormenta de LoL llegará a doce ciudades e integrará tres Ligas online

Riot Games continúa con el proyecto competitivo de League of Legends para jugadores amateur, pero esta vez con un calendario más extenso. Las paradas tendrán tres categorías diferentes según el tipo de experiencia que propongan a los jugadores: Barón, Heraldo y Dragón. Intel y OMEN by HP presentan el Circuito Tormenta, al que aportarán las últimas novedades en tecnología Tras un primer año muy exitoso, Riot Games está listo para dar el pistoletazo de salida a la segunda temporada del Circuito Tormenta. Se trata de la competición amateur de League of Legends, que este año visitará muchas más ciudades y tendrá más paradas en las que poder competir. Estará presente en doce ciudades peninsulares e insulares españolas durante todo el año, además de integrar tres ligas online. Esto supone un gran crecimiento para la competición, que otorga más oportunidades a los jugadores y equipos amateurs para participar.

“Circuito Tormenta juega un papel muy importante dentro del ecosistema competitivo en España, ofreciendo oportunidades competitivas a un gran número de entusiastas de League of Legends que buscan nuevos retos”, destaca Leo Ibáñez, Esports Lead para Iberia de Riot Games.

Hay que recordar que el Circuito Tormenta nació como un nuevo formato de competición que buscaba conectar múltiples torneos presenciales que ocurren en nuestro país con un sistema de puntos. De esta manera, cada uno de esos torneos se convirtió en una parada del Circuito Tormenta.

“En HP estamos muy satisfechos por unirnos, un año más, al Circuito Tormenta y por poder poner toda la potencia de nuestros equipos OMEN by HP al servicio de los jugadores y de los fans de League of Legends. El gaming es una división clave para la compañía y estamos firmemente comprometidos con su papel como parte del mercado del entretenimiento en España”, explica Salvador Cayón, Director del área de Consumo de HP. “Fruto de este compromiso hemos trabajado para diseñar todo un catálogo de equipos especialmente creados para los jugadores, nuestros impresionantes portátiles y sobremesas OMEN by HP, equipados con la última generación procesadores Intel® Core, y estamos convencidos de que son la herramienta perfecta para que los jugadores disfruten compitiendo y creciendo en valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y el afán de superación”.

El año pasado, el Circuito pasó por Rift Analyst Cup, Gamergy, Dreamcup, TLP Tenerife, Gamepolis, Madrid Open Cup y Survival. Todos los torneos repartían la misma cantidad de puntos a la clasificación, con el fin de determinar los cuatro mejores equipos que asistieron a la final en Barcelona Games World.

Además, participaron un total de 131 equipos y más de 1.000 jugadores a lo largo de todas las paradas del Circuito Tormenta.

Esta temporada, las paradas y las opciones de participar se multiplican. La tormenta de Riot Games se desatará en muchas más ciudades de España gracias al sistema de categorías. Este sistema consta de tres categorías distintas: Barón, Heraldo y Dragón.

Barón: Es la categoría más alta y la que más puntos de Tormenta repartirá. En ella se encuentra a Gamergy, TLP Island of Legends, Dreamcup y Gamepolis.

Heraldo: La segunda categoría, que cuenta con la Madrid Open Cup, OG Series Final, Cometcon y Granada Gaming.

Dragón: En la última categoría se repartirán menos puntos. Aquí se encuentran los torneos que se llevarán a cabo desde los locales de Elite Gaming Center y las competiciones online de Arena GG, OG Series Bruma, Esports Amateur Series y Euskal Encounter.

De la misma forma que el año pasado, para competir en los torneos, los jugadores deberán entrar en la web de la parada en la que quieran competir, leer las condiciones de participación e inscribirse como equipo. En esta edición, los puntos se repartirán por equipos y no habrá una clasificación individual.

A pesar de ser una competición totalmente amateur, hay que resaltar que puede servir como escaparate para las ligas profesionales. Este año, la Superliga Orange de la LVP cuenta con nueve jugadores que compitieron en el Circuito Tormenta del año pasado, por lo que una buena actuación podría llamar la atención de los equipos profesionales.

Sin embargo, el principal objetivo de Riot es que cualquier invocador pueda disfrutar del League of Legends a nivel competitivo, sin importar si es Bronce o Maestro. Sin embargo, cuanto más lejos se llegue en cada parada, más puntos del Circuito obtendrán los equipo y jugadores. Esos puntos servirán para colocarse en lo más alto de la clasificación nacional y poder así participar en la Gran Final del Circuito Tormenta.

Los cuatro equipos que más puntuación tengan al finalizar la temporada del Circuito se darán cita en la Gran Final. Será allí donde se conocerá al equipo que levante los rayos de campeones y gane un viaje con todos los gastos pagados a Berlín a ver en directo una jornada de la LEC. ¿Podrán bajar del trono a los chicos de Movistar Riders Academy?

Vídeos

Presentación del Circuito Tormenta 2019