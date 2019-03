Lunes negro para el mundo del espectáculo Fallecen los actores Luke Perry y Martí Galindo y el cantante de The Prodigy, Keith Flint Nacho Moreno

martes, 5 de marzo de 2019, 16:58 h (CET) Lunes negro este cuatro de marzo. La tragedia se ha abierto paso en un día para olvidar. Ayer se confirmaron las muertes de tres celebridades del mundo del espectáculo: el actor estadounidense Luke Perry, el cantante del grupo The Prodigy Keith Flint y el cómico y colaborador de Crónicas Marcianas Martí Galindo.



Luke Perry

Conocido por su interpretación de Dylan en la serie "Sensación de Vivir", el intérprete americano Luke Perry ha fallecido a los 52 años tras sufrir el miércoles un derrame cerebral en su domicilio en Los Ángeles, ciudad en la que nació un 11 de octubre de 1966. Su rostro era habitual en las televisiones estadounidenses en los años 90 y la fama le llegó con una de las producciones televisivas de mayor éxito mundial. Nunca volvió a participar en ninguna con tanta difusión.

Tras dejar "Sensación de Vivir" se parodió a sí mismo en series de dibujos animados como "Los Simpsons" o "Padre de Familia". Entre sus trabajos para el mundo del cine destacan sus papeles en "Buffy, la Cazavampiros", "8 Segundos" y, como actor secundario, en "El Quinto Elemento".



Keith Flint

Los amantes del techno-punk están de luto. El cantante londinense de The Prodigy, Keith Flint, nacido en Redbridge (Reuno Unido) el 17 de septiembre de 1969, ha sido hallado muerto en su domicilio tras haberse suicidado. Tenía 49 años. Los miembros del grupo anunciaron su fallecimiento en las redes sociales y, a su vez, expresaron un profundo dolor por la pérdida del que consideraban un hermano.

Originalmente, Flint era tan sólo un bailarín de la banda. No fue hasta 1996 cuando se atrevió a coger el micrófono y cantar. Desde entonces, no paró hasta el año pasado, cuando The Prodigy sacó su último disco.



Martí Galindo

El actor de teatro y colaborador de "Crónicas Marcianas" de Telecinco entre 1997 y 2005, Martí Galindo (Barcelona, 1937), ha fallecido a los 81 años en su ciudad natal. Conocido por ser la "mano derecha" de Xavier Sardá y por su baja estatura, el catalán se mantuvo en el programa desde el inicio hasta tres años antes de la cancelación de su emisión, lo que le permitió hacerse un nombre en el mundo de la televisión.

Galindo participó en varias obras de teatro antes de ser llamado para la pequeña pantalla y ganó el premio TP de Oro al Personaje Revelación en 1997. Celebridades del mundo del espectáculo, como Paz Padilla, han transmitido por medio de las redes sociales su gran pesar por la pérdida de una persona muy querida. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Ballet Nacional de España cierra su homenaje a Antonio Ruiz Soler en Alicante Un sofisticado trabajo que recupera los telones y las escenografías originales y donde se ha desarrollado una gran labor de documentación Un toledano se alza con el premio al mejor libro de poesía en los V Premios Círculo Rojo La editorial convierte a Roquetas de Mar en la capital de las letras en la gala de premios más importante de la autoedición El latín está más vivo que nunca Presentación del libro “Latín Lovers” de Emilio del Rio Conociendo a… Luis Malibrán Compagina su trabajo profesional impartiendo diversos talleres y cursos en Universidades y centros de formación fotográfica Un supermercado de diseño, artesanía contemporánea y la revolución del diseño doméstico de los 60 Todo lo que se puede encontrar en el Madrid Design Festival