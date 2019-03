EMSculpt: Tecnología de vanguardia

Para satisfacción de todos, ya está en España EMSculpt, un tratamiento revolucionario que hace tiempo leíamos en las revistas de moda que se realizaban celebrities como Jennifer Aniston y Cindy Crawford, que consigue remodelar la figura sin necesidad de pasar por el quirófano, reduciendo la grasa a la vez que se tonifican los músculos.



Esta técnica en nuestro país está presente en menos de diez centros, siendo pionero el centro Médico Estético Carmen Sarmiento, único en Sevilla en desarrollar esta técnica.



EMSculpt es un tratamiento no invasivo que te permite conseguir los resultados de una lipoescultura cómodamente, sin invertir apenas tiempo, sin necesidad de someterse a una operación y sin pasar por las molestias de un postoperatorio.



Se trata de un aparato que modela el cuerpo, y que actualmente está indicado para la zona de glúteos, cintura y abdomen, aunque en el futuro se utilizará en brazos y piernas.



Lo más revolucionario es que al mismo tiempo que se elimina la grasa se está tonificando el músculo, lo que permite que nos veamos no solo delgados, sino también tonificados y sin flaccidez. Es el primer tratamiento no invasivo que remodela desde dentro.



Este dispositivo aplica Energía Electromagnética Focalizada de Alta Intensidad HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic). Es una marca de tecnología médica no invasiva que mediante la interacción del campo magnético con el tejido del paciente consigue reeducar y fortalecer los músculos, a la vez que reduce la grasa.



El dispositivo funciona con un software que actúa en cada zona del cuerpo a tratar, mediante pulsaciones programadas a través de la piel de forma indolora y no invasiva. Es una especie de contracción en el músculo que apenas se aprecia.



Aplicaciones

-Cintura En el caso de la cintura reduce el contorno y combate los almacenes de recursos energéticos conocidos como flotadores. También se tonifican los oblicuos tanto internos como externos. -Vientre Corrige la diástasis abdominal que es un problema funcional y estético muy habitual. Además, en el caso del embarazo casi un 66 por ciento de las mujeres la tienen en el tercer trimestre. Acentúa la musculatura abdominal y te permite conseguir el tan deseado vientre plano y el six pack, al eliminar la grasa que se acumula principalmente en la parte baja del vientre.

-Glúteos En el caso de los glúteos se consigue un resultado espectacular. Se eleva y tonifica la musculatura remodelando la silueta de forma natural. Es el único tratamiento no invasivo que existe para conseguir este resultado.



Resumen El EMSculpt, es un tratamiento sin cirugía aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para desarrollar masa muscular y quemar grasa corporal.



Existen estudios clínicos que avalan la eficacia de este método a través de pruebas histológicas, resonancia magnética, TAC, etc. También hay estudios que han podido demostrar, por ejemplo, que reduce la grasa en un 19 % y aumenta un 16 % la masa muscular. En el caso de los glúteos tonifica y reafirma un 80 %.



Los resultados se hacen visibles a las cuatro sesiones, tienen una duración de treinta minutos y se realizan cada dos o tres días. La satisfacción con nuestro aspecto tiene una relación directa con la autoestima y la seguridad. Si buscas un resultado de impacto atrévete a probarlo.