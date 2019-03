CliC para el Día del Padre Comunicae

martes, 5 de marzo de 2019, 11:42 h (CET) Practicidad y diseño en el Día del Padre. Alrededor del cuello, siempre listas para ayudar a ver mejor aquello de alrededor Inspirado en el sonido que hacen los dos imanes al juntarse, el nombre de CLIC es sinónimo de practicidad.

Diseños sencillos y prácticos de abertura frontal con el objetivo de facilitar el día a día de quienes los lucen.

Prácticas para la presbicia, las gafas CLIC son el regalo perfecto para todo aquel que no desee estar siempre pendiente de sus gafas graduadas.

No existe mejor regalo para el Día del Padre que aquel que se aprovecha al máximo. Sin duda, una inversión de lo más acertada y un detalle lleno de atención y cariño.

Sobre CLIC

CLIC es una marca de gafas con conexión frontal magnética. Se caracterizan por su gran comodidad y practicidad en el día a día de aquellos que las usan. Las gafas CLIC reposan sobre el cuello, por lo que no se pierden ni se olvidan.

Las gafas CLIC están equipadas con un imán de neodimio, el más potente, resistente y duradero en el tiempo.

Todas las gafas CLIC vienen de serie con una varilla regular extensible para un mejor ajuste. CLIC es un claro ejemplo de diseño al servicio de la utilidad, disponible en diferentes formas, colores y materiales.

Sobre ROCALINA

Empresa distribuidora de gafas pre graduadas, monturas ópticas y gafas de sol para España y mercado Internacional.

Siempre en busca de los productos más singulares que consigan diferenciarse de la competencia, ofrece productos de calidad e introduce marcas de referencia en el mercado del sector óptico de nuestro país.

*Todas sus gafas pre graduadas y monturas ópticas son productos sanitarios que poseen marca CE y que cumple con la legislación vigente que le es de aplicación, Directiva 93/42/CEE, Directiva 2007/47/CE y RD 1591/2009 sobre productos sanitarios.

