El Parlamento Europeo amplía la lista de Químicos que causan cáncer incluyendo los gases de motores diésel

martes, 5 de marzo de 2019, 07:02 h (CET) Desde Europa han ampliado la lista de Químicos Reconocidos que pueden producir cáncer en el lugar de trabajo con ocho químicos adicionales El Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo en la Directiva sobre Elementos Cancerígenos y Mutágenos, incluidos los gases de escape de motores diésel. En este sentido, se ha ampliado con ocho químicos nuevos la lista de Químicos Reconocidos como causantes de cáncer.

Barin - Plymovent insiste en la necesidad de seguir trabajando por la seguridad de los trabajadores.

Eliminar los peligros de inhalación de los humos emanados por los motores diésel.

¿Cómo? No dejándolos salir al ambiente de trabajo. Tan sencillo como conectar una manguera a los tubos de escape y canalizarlos fuera del taller.

Este acuerdo afecta a todos los trabajadores de la industria química, metalúrgica y del automóvil: conductores profesionales, trabajadores de la construcción y trabajadores en dársenas, talleres, etc. Según ha anunciado la Comisión Europea la lucha contra el cáncer en los puestos de trabajo y el objetivo claro de crear lugares de trabajo más saludables y seguros es una de sus prioridades y un principio fundamental del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

“El cáncer sigue siendo el mayor asesino silencioso en el puesto de trabajo”, han declarado desde la web de la Comisión Europea.

Barin siempre se ha apostado por la seguridad en el trabajo. De hecho, esta empresa ha recibido las Recertificaciones ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad e ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental el pasado 6 de mayo de 2018.

Este nuevo acuerdo anunciado por el Parlamento Europeo es una gran noticia que supone un paso más en la lucha por la seguridad en el trabajo del sector de Aspiración Industrial donde Barin es líder.

Desde 1973, Barin - Plymovent ofrece al mercado soluciones para la aspiración y filtración de gases, vapores y polvos tóxicos , para aspiración localizada en las herramientas y limpieza industrial por alto vacío, para extracción Directa de Gases de Escape de todo tipo de vehículos, y, además, una completa línea de sistemas de gestión y dispensado de lubricantes en talleres e industrias y de enrolladores de manguera y cable.

