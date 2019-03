Los acuerdos Germano-Africanos de Hamburgo en materia de energía sentarán las bases para una mejor colaboración entre el sector privado y los gobiernos Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 17:06 h (CET) El 13º Foro de Energía Alemania-África (13th German-African Energy Forum) preparará el escenario para que las empresas alemanas y africanas, así como las empresas públicas, amplíen nuestros lazos económicos, hagan negocios, creen empleos, combatan la pobreza energética y utilicen el ‘’know how" alemán para estimular el crecimiento. La industria energética africana estará en Hamburgo el 27 y 28 de marzo de 2019 para este diálogo organizado por el Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft La producción de GNL en África está aumentando y se prevé que cambie la dinámica energética mundial. Sudáfrica está en camino de ser un productor de GNL, mientras que Congo, Camerún, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Ghana, Mozambique, Ruanda y Sudán continúan mostrando avances como potencias productoras de GNL. Las compañías alemanas con la tecnología adecuada tienen el beneficio inmediato de invertir y ejecutar contratos en proyectos de energía en África.

Los productores africanos de gas van a proveer gas al mercado alemán más de lo que nadie imaginó. Hay abundantes descubrimientos y proyectos de gas en África que un futuro próximo darán forma al mercado del gas. El riesgo de que Alemania no actúe con rapidez será la competencia de Asia y otros mercados europeos. Los africanos a través de iniciativas como el ‘’LNG to Africa’’ están compitiendo por estos mismos recursos.

La energía sigue siendo un área donde los empresarios alemanes pueden obtener beneficios considerables en energía y petroquímicos. Las empresas alemanas y africanas deben desempeñar un papel integral en el proceso de diversificación africana. Es rentable para ambas partes.

En ese contexto, el 13º Foro de Energía Alemania-África está programado para reunir una lista muy prestigiosa de participantes africanos, incluidos ministros de Sudáfrica, Nigeria, Angola, Marruecos, Ghana, Sierra Leona, Sudán del Sur, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gambia, Burkina Faso, Sudán del Sur y Somalia. Los gobiernos y empresas africanos tendrán una oportunidad única para establecer redes y discutir acuerdos con empresas e inversores líderes de Alemania y Europa, como ABB, Siemens, Allianz, Voith, Lucas Nülle, Inzag, Gauf Engineering, Andritz o Tractebel.

Si bien la mayoría de los negocios en el sector de la energía han sido realizados por unas pocas grandes empresas alemanas y africanas, la mayoría de las empresas que pueden agregar valor y generar oportunidades dentro del sector son en realidad pequeñas y medianas empresas de servicios y contratistas. Alemania es el país de referencia de las ‘’start ups” en Europa y este es el momento adecuado para que las nuevas empresas alemanas proporcionen soluciones energéticas para un continente africano en crecimiento y al mismo tiempo generen beneficios generosos.

Bajo el tema "Realización y financiación de la revolución energética de África", el foro destacará las áreas más prometedoras para oportunidades de inversión y cooperación energética entre las empresas alemanas y África, incluidos los sistemas de energía inteligente, los residuos en energía, las energías renovables, los sistemas híbridos y la financiación de la energía.

“Los países africanos deben continuar creando un entorno propicio para los inversores alemanes. Es fundamental para los emprendedores y para la creación de empleo. Alemania es un socio clave para África, y la tecnología y los conocimientos técnicos de Alemania serán clave para hacer frente a los desafíos energéticos de África", dijo NJ Ayuk, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Energía de África.

“Las compañías alemanas son líderes mundiales en energía renovable, soluciones “off-grid’’, de generación de energía a través de gas y desarrollo de infraestructura eléctrica, especialmente en el área de transmisión y distribución. "Atraer más inversiones alemanas en África será muy beneficioso para cumplir con los requisitos de capital en infraestructura energética y promover la tecnología y la transferencia de habilidades", agregó Ayuk.

Los delegados africanos se benefician de un precio con descuento especial y la Cámara alienta a todos los miembros y socios de la red a participar y buscar oportunidades con compañías alemanas durante el foro. Más información en www.energyafrica-forum.com/.

Contacto: Peggy Schulz, schulz@afrikaverein.de

Mickael Vogel, mickael@energychamber.org

