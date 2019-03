Formación In Company: las empresas ya invierten el 26% de su presupuesto formativo en e-learning Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 16:30 h (CET) El 'microlearning' se sitúa como tendencia formativa preferida, ya que además potencia el 'engagement' y la retención La situación profesional en España está cambiando constantemente, lo que sin duda está repercutiendo directamente en las propuestas formativas ofrecidas por las compañías. Cada vez son más las empresas que ofrecen a sus empleados contenidos formativos “desde dentro” con el objetivo de revalorizar las empresas a través de la formación a medida para sus empleados.

En concreto, la especializada en contenidos digitales para adaptar las empresas a la revolución tecnológica de este tiempo es la más demandada. El llamado e-learning ha crecido cada año hasta el punto de representar el 26% de la inversión en formación, según un informe de Randstad. Pero también son comunes los cursos de Marketing, Recursos Humanos, Psicología Organizacional, Coaching, Ciberseguridad, Community Manager, Neuromarketing, Legislación o idiomas.

Una de las ventajas para las empresas a la hora de ofrecer este tipo de formación es que además está bonificada, independientemente de si la empresa es privada o su número de trabajadores. En concreto, desde el 1 de enero de 2019, 98.537 empresas ya están haciendo uso de su crédito de formación para este año, según datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Estas empresas disponen en total de 516 millones de euros para invertir en ello.

“Con la implantación de nuevas tecnologías y formas de trabajo, las grandes empresas optan cada vez más por la formación In Company, siendo ésta la única manera de mantener a la empresa al mismo nivel de competencia que las startups, generalmente dirigidas por gente joven con amplios conocimientos tecnológicos y digitales. De hecho, casi 100.000 empresas están ya ofreciendo formación a sus trabajadores en 2019”, afirma Laura García, Directora General del Digital Innovation Center.

El ‘microlearning’ o la fiebre por la formación continua en pequeñas dosis

El ‘microleaning’, o la formación a través de contenidos en formativos breves, muy especializados y de aplicación inmediata, ha ido creciendo a lo largo de los años hasta situarse como la opción formativa preferida por los responsables de RRHH. Y es que además de las evidentes mejoras formativas, tiene otras ventajas añadidas, tal y como indican desde el Digital Innovation Center, el centro de estudios que ofrece la formación especializada en disciplinas digitales más vanguardista y actualizada del mercado.

“Cada vez son más las empresas que demandan contenidos más especializados, que permitan a sus empleados formarse de forma más independiente. Además, este tipo de formación, no sólo ayuda en el desarrollo de carrera de los trabajadores y la mejora del desempeño laboral, sino que también favorece la retención de talento y el ‘engagement’”, declara García.

