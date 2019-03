Clínica Bonaderma participará el miércoles 6 de marzo en la presentación del sistema de Criolipólisis Cooltech en Sevilla Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 16:18 h (CET) El Doctor Alberto Herrera, prestigioso dermatólogo sevillano, al frente del equipo médico de la Clínica Bonaderma, participará el próximo miércoles 6 de marzo, en el Hotel Meliá Los Lebreros, en la presentación de un nuevo sistema de Criolipólisis Cooltech, junto a otras reconocidas clínicas de estética de Sevilla Criolipólisis Cooltech es la nueva técnica indolora, no invasiva y definitiva para la eliminación de grasas del cuerpo, que ya han incorporado las Clínicas más exclusivas de Sevilla. Entre ellas, Clínica Bonaderma con más de 25 años a la vanguardia en dermatología y estética, participará el próximo miércoles en la presentación de este sistema novedoso de Criolipólisis. El evento tendrá lugar en el Hotel Meliá Los Lebreros, situado en la calle Luis de Morales 2, en Sevilla.

Esta nueva técnica está destinada a pacientes, tanto mujeres como hombres mayores de edad, que buscan eliminar la grasa acumulada de zonas específicas y quieran tener una mejor silueta corporal en poco tiempo. Podrán deshacerse de esta grasa que no consiguen reducir ni con dietas ni ejercicios, gracias a la técnica de Criolipólisis Cooltech con pocas sesiones.

En cada sesión, se elimina hasta el 20% de la grasa localizada de la zona de forma segura y permitiendo que el paciente vuelva a su vida normal después de cada proceso de unos 70 minutos. A este proceso, hay que sumarle el diagnóstico previo que se le hace al paciente permitiendo estudiar cada caso, así como la evolución de los resultados que serán visibles a partir de la tercera semana. Los resultados definitivos se apreciarán a los tres meses aproximadamente.

El sistema de Criolipólisis Cooltech, consiste en la eliminación de grasa de abdomen, flancos, cartucheras y papada, con total seguridad. Cooltech congela de forma controlada la grasa, gracias a sus diferentes aplicadores que se adaptan a todas las áreas corporales que se quiera esculpir de manera indolora a una temperatura de hasta -8ºC. Con la aplicación del frío, se consigue que las células grasas sean más vulnerables y sometidas a estos cambios de temperatura tan extremas, el tejido adiposo se congela provocando de esta forma la muerte celular, llamada apoptosis de los adipocitos.

Es un tratamiento mayormente indoloro, no invasivo y definitivo para la eliminación de las células adiposas. Para mantener los resultados en el tiempo, el paciente tendrá que mantener unos hábitos saludables, bebiendo 2 litros de agua diarios, llevando a cabo una dieta equilibrada (con el seguimiento de un dietista si fuese necesario) y practicar regularmente deporte.

Es importante recordar que no todos los sistemas de criolipólisis o coolsculpting son iguales -y seguros- y el usuario habitualmente desconoce este hecho. Solo aquellos aparatos con marcaje CEE y de uso médico-no solo estético- servirán para eliminar eficazmente la grasa y, por esto, se debe concienciar a la población para que acuda siempre a clínicas médicas que dispongan de esta tecnología Cooltech. Los doctores y cirujanos que participan en el evento, harán referencia a estas cuestiones, así como a los beneficios de esta nueva tecnología en comparación con otro tipo de tratamientos.

En la presentación del sistema de Criolipólisis Cooltech, conocidos personajes de la sociedad sevillana que ya han probado este nuevo tratamiento contarán su experiencia con Cooltech. Este evento es la mejor ocasión para conocer de primera mano la experiencia de aquellos que ya han probado el tratamiento, así como la opinión de los expertos que trabajan día a día con esta nueva técnica de eliminación de la grasa.

