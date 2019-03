AirHelp analiza la puntualidad de las aerolíneas de larga distancia Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 14:46 h (CET) AirHelp analiza las 75 aerolíneas más puntuales del mundo para vuelos de larga distancia. Iberia es la primera aerolínea europea que aparece en el ranking, en el puesto 11, mientras que Air Europa se sitúa en el puesto 32 AirHelp, plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, ha realizado un estudio basado en datos de vuelos globales a lo largo de 2017, 2018 y enero de 2019, que muestra la puntualidad de 75 aerolíneas de larga distancia. En general, el estudio revela que más de la mitad de los pasajeros de los vuelos de largo recorrido experimentan de forma regular una interrupción del vuelo. Casi 3 de cada 5 vuelos incluidos en el estudio se retrasaron (más de 15 minutos) o se cancelaron. Esto significa que alrededor de un 55% de los pasajeros que realizan un trayecto de más de 5 horas de duración sufren demoras en sus viajes.

Las aerolíneas con base en Europa luchan particularmente con sus vuelos de larga distancia, ya que no tienen ninguna aerolínea entre las 10 mejores. La primera que aparece en el ranking es Iberia, en el puesto 11, con apenas 2 de cada 3 vuelos a tiempo y un 64% de puntualidad. En el puesto 32 se encuentra Air Europa, con un 54,7%.

La aerolínea con mejor rendimiento que aparece en el primer puesto del estudio es Hong Kong Airlines, con una puntualidad del 83,6%. En segundo lugar, Kenya Airlines con el 71,9% y Singapore Airlines ocupa el tercer lugar, con un 67% de los vuelos que salen a tiempo. Aquellos que vuelan con aerolíneas nórdicas son particularmente propensos a soportar el caos en sus vuelos de larga distancia. Aerolíneas como Finnair, SAS y Norwegian, tienen un rendimiento de alrededor del 50% o incluso menos.

Según Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp, "en los últimos años hemos visto muchas interrupciones en los vuelos, especialmente en los vuelos de larga distancia. Los pasajeros aéreos de todo el mundo han sufrido un nivel sin precedentes de interrupciones, con más de 2,4 millones de vuelos de salida retrasados o cancelados, es decir, más de la mitad de los 4,4 millones de vuelos incluidos en nuestro estudio".

"Con un número creciente de vuelos retrasados y cancelados, los viajes de los pasajeros aéreos europeos se están convirtiendo, cada vez más, en una odisea. Aunque no siempre es posible evitar la interrupción del viaje, los pasajeros afectados deben comprobar si tienen derecho a una compensación económica. Con uno de cada dos vuelos de largo recorrido experimentando interrupciones, es probable que muchos viajeros tengan derecho a una reclamación de compensación", señala Salmerón.

Para la directora de comunicación global de AirHelp, "muchas aerolíneas de bajo coste han probado suerte con los vuelos de larga distancia, y con este estudio se demuestra que no es fácil aplicar los mismos modelos de negocio, que son rentables para rutas más cortas, en las rutas más complejas y largas. Simplemente hay menos recursos disponibles y menos márgenes de error si algo sale mal".

Los derechos de los pasajeros

En vuelos retrasados o cancelados, y en casos de denegación de embarque, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona y trayecto en determinadas circunstancias. Las condiciones para esto son que el aeropuerto de salida debe estar dentro de la UE, o la aerolínea debe estar ubicada en la UE y aterrizar en la UE. Además, el motivo de la demora del vuelo debe ser causado por la aerolínea. La compensación se puede reclamar dentro de los tres años posteriores al vuelo interrumpido.

Las situaciones consideradas como ‘circunstancias extraordinarias’ como tormentas o emergencias médicas significan que la aerolínea que opera está exenta de la obligación de compensar a los pasajeros. En otras palabras, las ‘circunstancias extraordinarias’ no califican para la compensación de vuelo.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store, que permite confirmar si se tiene derecho a reclamar. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea, se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/.

