​Resiliencia, relevancia y empatía, las claves de las marcas para perdurar en el tiempo

Relevancia en el tiempo, resiliencia, empatía, adaptación a la sociedad, escucha e innovación son las cualidades que las marcas deberán desarrollar si quieren perdurar y convertirse en proyectos de éxito en el futuro. Esta es la conclusión de la 8ª edición del Observatorio de Branding celebrado este miércoles en Madrid.



La iniciativa, impulsada por Summa Branding, la Asociación de Marketing de España (MKT), el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y GfK, reunió en el auditorio del CaixaForum de Madrid a más de 250 profesionales de diferentes sectores para hablar sobre los secretos de las marcas que han sabido pervivir en el tiempo.



En su ponencia, Conrad Llorens, fundador y CEO de Summa Branding, compartió algunas de las claves que han hecho que determinadas marcas históricas como Barbie, Gucci o Lego hayan perdurado en el tiempo y sigan siendo hoy marcas de éxito. Pero como lo que ha funcionado hasta hoy no tiene por qué funcionar en un futuro caracterizado por la exigencia y el cambio constante, Conrad Llorens apuntó también algunos factores que tendrán en común las marcas del futuro, como la reinterpretación de conceptos, la relevancia, la resiliencia, la empatía y la mentalidad digital.



Una visión compartida por profesionales como Gabriele Palma, managing director de SEAT, Sonia Aparicio, directora de marca y medios de Metro de Madrid y Mª Luisa de la Peña, responsable de marketing corporativo y marca de Naturgy, que sumó a la lista de factores la adaptación a la sociedad, la escucha, la innovación y el cumplimiento de los compromisos.



Por su parte, Javier Gómez Mora, director de Marca y Experiencia de Cliente de GfK, dio voz a los consumidores a través de varios estudios globales y locales. La calidad de su producto o servicio, su buen precio o value for money, su innovación permanente y el continuo contacto con su público mediante la comunicación y la publicidad son algunos de los valores más citados como distintivos de las marcas de toda la vida.



Reconocidos expertos en marca y marketing como Pablo López, director general FMRE, o María Sánchez del Corral, presidenta de la Asociación Española de Marketing, también participaron en la jornada destacando que el Observatorio de Branding es ya una referencia en la generación de conocimiento sobre el valor de la marca y su posición en el centro del negocio.

Tras la edición en Madrid, el Observatorio volverá a Barcelona el próximo 20 de marzo.