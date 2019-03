La Biblia del artista Willy Wiedmann llega al Vaticano Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 09:34 h (CET) El Papa Francisco recibe una traducción única de la Biblia de Stuttgart 'La fe puede mover montañas'. En este caso, el dicho se puede aplicar incluso más allá de la muerte. En la audiencia general llevada a cabo el 20 de febrero en la sala de audiencias Pablo VI en Roma, el Papa Francisco recibió el ejemplar número uno de la edición artística limitada de la Biblia de Wiedmann. Lo especial de esta Biblia: el original es la única Biblia que reproduce el Antiguo y el Nuevo Testamento en imágenes. El ejemplar fue presentado en formato de libro por el hijo del artista, Martin Wiedmann. Fue acompañado por el pastor Franz Pitzal de Renningen. El iniciador de la fundación Renninger Krippe había establecido el contacto con el Vaticano. La noche anterior, hubo otra reunión en un círculo pequeño con el cardenal Walter Kasper.

"Fue un encuentro trascendental. Estaba en la Prima Fila (primera fila). Nunca había estado tan lleno de alegría anticipada en mi vida. El Papa Francisco escuchó atentamente la historia de la Biblia de Wiedmann y se mostró muy entusiasmado con la obra. El reconocimiento es fantástico para mi padre. Trabajó muy duro y durante mucho tiempo en la obra. Incluso en momentos en los que estuvo gravemente enfermo. Su fe le fortaleció y nunca le permitió perder la esperanza de que su Biblia fuera publicada algún día", dice Martin Wiedmann.

Sin embargo, Willy Wiedmann (1929-2013) no sabía entonces que sería su hijo el que se encargaría de esta misión. Él descubrió la Biblia con sus 3.333 ilustraciones en el ático de la galería de su difunto padre. Hizo que se digitalizaran las ilustraciones y publicó por primera vez las versiones virtuales de la Biblia.

En colaboración con la Sociedad Bíblica Alemana y el renombrado fotógrafo y diseñador Manfred Rieker, la Biblia de Wiedmann se publicó en forma impresa por primera vez en febrero de 2018. La edición artística limitada contiene todas las imágenes del original, complementas con comentarios, así como una biografía del artista y varios versículos bíblicos de la revisada Biblia Luterana 2017. La edición en oro está limitada a 333 copias, la edición en rojo y negro a 3.000.

El Museo Gutenberg en Mainz, la Biblioteca Estatal de Baviera en Munich, la Biblioteca Duquesa Anna Amalia en Weimar, el Museo bíblico Bibliorama en Stuttgart y el museo bíblico más grande del mundo, el Museo de la Biblia en Washington DC. (EE. UU.) entre otros, ya han agregado la edición artística de la Biblia de Wiedmann a su inventario. Aún no se sabe si se exhibirá y dónde la edición artística de la Biblia de Wiedmann en el Vaticano.

Sobre la Biblia de Wiedmann

Wiedmann Media es responsable de la producción y distribución de obras artísticas, literarias y gráficas, incluida la Biblia de Wiedmann. El leporello, de casi 1,2 km de longitud, consta de un total de 19 libros. El artista de Stuttgart Willy Wiedmann trabajó durante 16 años (1984-2000) en la obra. Su visión: A través de su trabajo, simplificar la Biblia y volver a acercar a las personas a la Biblia. La pintó al estilo de sus pinturas policónicas, que desarrolló en los años sesenta. Después de la muerte de Wiedmann, su hijo Martin descubrió el trabajo en cuatro cajas de aluminio en el desván de la galería. Hizo que digitalizaran las 3.333 imágenes y se embarcó en la misión de su padre de compartir la Biblia con personas de todo el mundo.

