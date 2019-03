Los cinco aspectos a tener en cuenta del juego popular blackjack

El Blackjack es uno de los juegos de cartas con más historia y su expansión a lo largo de muchos países ha hecho que encontremos muchos tipos de Blackjack. Se trata de un juego con mucho público que ha crecido en número de variantes a raíz del rápido desarrollo de internet.



En primer lugar, para jugar al Blackjack es absolutamente necesario conocer el funcionamiento de la mesa y las reglas del juego; así como saber algunas estrategias básicas para afrontar la partida con opciones de salir victorioso. Cada ronda empieza con las apuestas de cada uno de los jugadores, habiendo apuestas mínimas y máximas posibles. El reparto de las cartas depende de los diferentes tipos que se explican a continuación. El objetivo y el pensamiento que debe tener cada jugador es cómo superar a la banca. Para ello hay que centrarse en el número mágico, el 21. Siempre hay que estar con una cifra igual o inferior a esta.Y para ganar hay que puntuar más alto que la banca. A lo largo del proceso se pueden ir solicitando cartas para ir ajustando nuestras posibilidades en la partida. Tener una estrategia forma parte del juego y es importante a la hora de jugar una partida y querer ganar. La idea de contar cartas siempre ha sido el discurso habitual sobre el Blackjack. Hay que saber que si la carta descubierta del croupier es de los números 2 al 6, las posibilidades de que se pase son superiores a que si ésta es un As o un 7.



También es imprescindible conocer la base del juego y por tanto saber cómo es el desarrollo de la modalidad Clásica. En este tipo, el jugador tiene la opción de elegir una apuesta segura mediante la cual puede reducir sus pérdidas en el caso de que el crupier, que empieza con una carta, tenga Blackjack. Si la partida prosigue su curso, éste debe mostrar otra carta que decidirá el ganador. Asimismo, resulta aconsejable conocer más características a través del portal oficial ordenacionjuego.es



Como tercer elemento fundamental que se debe conocer de este juego, es saber jugar a las modalidades Europea y Americana. En el formato Europeo el croupier es determinante, ya que empieza repartiendo una cara y la segunda no la entrega hasta que todos los jugadores realizan sus correspondientes jugadas. El otro estilo más reconocido es el Americano, que se caracteriza por el hecho de que el croupier, al principio del juego, debe mostrar una de sus cartas, dos en el caso de que ésta sea un As o un 10; y en el caso de que con las dos haga Blackjack, la partida termina inmediatamente.



En cuarto lugar, encontramos, entre otras opciones, una modalidad de origen español. Se llama el ‘Spanish 21’ y tiene como principal característica, a diferencia del resto de modalidad, que se juega con una baraja de 48 naipes, mientras que las otras requieren de una de 52. Se retiran los números 10 y el resto de figuras mantienen su valor. Por otro lado, hay otras opciones para jugar al Blackjack como el High Roller, dirigida a los más veteranos, el Doubl Exposure, mediante el cual la banca recibe directamente dos caras hacia arriba; o el Surrender, en el que es posible retirarse a tiempo perdiendo la mitad del dinero.



El quinto factor que debes saber que el Blacjack es que es uno de los juegos más populares en internet. Los casinos online han revolucionado la industria del juego y cada vez es mayor el número de personas que deciden jugar por internet. Entre su amplia oferta no podía faltar uno de los clásicos de las cartas. El Blackjack está en internet manteniendo su esencia y además con las ventajas que ofrece la red. Es posible jugar desde cualquier punto del mundo y a cualquier hora gracias a los casinos, además de hacerlo ante rivales de un mismo nivel. El aliciente de la diversión y la emoción que tiene jugar a este famoso juego de cartas en la red se suma la posibilidad de obtener beneficios por ello. Los portales organizan torneos de Blackjack y para apuntarse solo es necesario un dispositivo electrónico y conexión a internet.



Aquí radica otro de los atractivos de jugar al Blackjack de forma online: su facilidad y comodidad. Con un teléfono móvil, por ejemplo, es posible disfrutar de este juego que mueve a millones de jugadores en todo el mundo. Cada jugador encuentra en un espacio inmenso de opciones y rivales el nivel que más se adecúa a su perfil. Las modalidades de juego online tienen alertas que van informando al jugador durante la partida sobre su juego y los porcentajes de opciones que tiene de ganar. Por ejemplo, es habitual que salte un aviso cuando estás por encima de 17. Saber entender estos mensajes es clave para mantener opciones de ganar la partida.