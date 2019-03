Pieology avala su lanzamiento en España con el éxito de su primera franquicia en Madrid Comunicae

lunes, 4 de marzo de 2019, 07:02 h (CET) Más de 20.000 pizzas han salido de la cocina de la primera franquicia Pieology, ubicada en el Palacio de Hielo de Madrid, durante los tres meses que lleva abierta al público. Unas sorprendentes cifras a las que los franquiciados empiezan a prestar atención, porque este año se prevén nuevas aperturas de la enseña en nuestro país Pieology, marca procedente de Estados Unidos que nació por obra de Carl Chang hace poco menos de diez años, llegó a España con motivo de su expansión hacia los mercados europeos de la mano de Comess Group, la compañía de restauración con más presencia a nivel internacional en nuestro país.

Pieology es una marca para los amantes de las pizzas, que ofrece su producto en torno a un concepto de restauración casual enfocado en los productos frescos, los ingredientes locales y los sabores únicos. El éxito de la franquicia de Madrid no es sino la prueba fehaciente de que el proyecto de Pieology tiene sentido en un mercado en el que los consumidores buscan personalización.

Más de 78 millones de combinaciones de pizzas permiten al cliente sumergirse profundamente en la experiencia que ofrece la marca, descubriendo sabores desconocidos, inesperadas combinaciones de ingredientes y disfrutando de momentos en familia o con amigos en un entorno cómodo, desenfadado y con un exótico carácter californiano.

Los casi 150 establecimientos que la enseña ya posee en Estados Unidos y México anticipaban que la primera apertura de Pieology en Madrid no tardaría en demostrar por qué la marca ha cosechado el éxito en ambos países, y los más de 25.000 visitantes que han pasado ya por el local de la capital en solo tres meses dan buena fe de ello.

En palabras de Manuel Robledo, Presidente de Comess Group "El éxito logrado por Pieology durante estos meses es un ejemplo de potencial de las marcas internacionales que hemos comenzado a introducir en el mercado español. Es un concepto totalmente diferente de todo lo que hasta ahora ofrecía el segmento de las pizzas y desde Comess Group creemos firmemente en su capacidad para seguir creciendo".

Y es que Pieology ha sabido identificar perfectamente qué es lo que los consumidores de hoy solicitan del mercado: personalización. Resignarse a elegir entre una cantidad ya predefinida de alternativas no parece tan atractivo cuando se puede solicitar exactamente lo que a cada uno le apetece en cada momento, y esto es lo que la marca precisamente ofrece.

Diferentes aceites, aromas, aderezos, masas o tipos de quesos permiten a los clientes configurar con todo lujo de detalles el sabor con el que desean deleitarse, aprovechando al máximo su experiencia, con la tranquilidad de saber que se trata de ingredientes frescos, naturales y de calidad.

Tras su éxito en la capital, Comess Group continúa inmerso en el proceso de captación de nuevos franquiciados para Pieology. Según palabras de Manuel Robledo, "es una marca con mucho potencial en España porque ofrece una propuesta completamente diferenciada en el mundo de las pizzas, calidad extrema, personalización y consumo individual en un ambiente muy 'cool', con el sello de California".

