Una declaración es una declaración La declaración Mariana del ex-presidente Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

domingo, 3 de marzo de 2019, 22:16 h (CET) -Entonces, señor Rajoy, ¿no estaba usted al corriente que cuanto peor mejor?







-Era el suyo beneficio político. Y lo sabíamos.



-¿No se dio cuenta que eran sentimientos?



-Pero tenían seres humanos.



-¿Tuvo algo que ver pues el alcalde al que elige el pueblo?



-Que sea lo mejor no tiene porque ser lo peor, mientras sea fuerte.



-¿Esta pues de acuerdo con lo que declara Ruiz?



-Me gusta Ruiz porque hace cosas que a su vez hacen mas cosas: Europeas.

