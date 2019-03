SABERSINFIN 8 de Marzo, Día de la Mujer, el Día de Todos “Mujer, eres lucha y eres vida” Abel Pérez Rojas

domingo, 3 de marzo de 2019, 09:38 h (CET) El 8 de Marzo no es sólo el Día de ella o de ellas, es el Día de Todos, porque a todos nos compete que las mujeres progresen, se desarrollen, prosperen, para que como humanidad TODOS avancemos y consigamos nuestra realización. Escribo estas líneas, consciente del respeto que me merece hacerlo en torno al 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque sé que ha habido mujeres dedicadas de por vida a profundizar en torno a este tema.

Por ello, solo lo hago desde un ángulo muy sencillo de conveniencia evidente para la humanidad, en la medida que las mujeres logren avanzar en la igualdad de oportunidades, en ese sentido lo hará la humanidad en su conjunto y muy particularmente la infancia, que también es un sector vital para el desarrollo de la humanidad.

A propósito de las repercusiones del progreso de las mujeres en relación con el bienestar de los niños, te comento que ha quedado demostrado por diversos estudios de instancias internacionales, que hay más repercusiones positivas hacia la familia cuando progresa la mujer, que cuando lo hace el hombre, de ahí que organizaciones como ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ha comprobado que el progreso de las mujeres incide en la disminución de indicadores como analfabetismo, desnutrición, violencia y enfermedad.

Es vital que los varones tomemos consciencia de todo esto, porque de no contribuir en el progreso de las mujeres, entonces en cierta forma nos estamos poniendo del lado que obstaculiza el desarrollo de la humanidad.

Claro está que esto implica que los varones reconozcamos que las principales barreras provienen de una sociedad levantada con principios machistas, que gran parte de nuestras políticas públicas aún no parten de una visión de igualdad y que los varones conscientes debemos hacer nuestra labor con aquellos que aún se aferran a frenar los cambios resultantes de una cultura de equidad, de igualdad, que promueva una sociedad incluyente y solidaria. Alguna vez leí algo atribuido a la sabiduría antigua, la cual realiza la analogía de las dos alas del águila con el hombre y la mujer. Dice que las águilas no pueden volar si sus dos alas no están en buenas condiciones, y si no hay un vuelo parejo.

A propósito del 8 de Marzo y de lo que aquí vengo abordando, te comparto a continuación un breve poema de mi autoría con motivo del Día Internacional de la Mujer, se titula: Mujer, tú eres…



Mujer, no eres: un cliché ni un monumento ni un ramo de flores ni una consigna; mucho menos una marca, ni un partido político, ni un accesorio.

Eres libertad, eres utopía, eres lucha, eres vida.



Deseo que este próximo 8 de Marzo sea una jornada de concientización, de evaluación, de empoderamiento y de hacer visibles los derechos de las mujeres como un avance a fin de que las dos “alas” del águila estén en condiciones óptimas para que la humanidad “vuele” a plenitud, porque el 8 de Marzo por ser el Día Internacional de la Mujer es el Día de Todos.

